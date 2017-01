El jutge Mangán d’Alacant ja va ser suspès pel Suprem per catalanofòbia

Dimecres, 11 de gener de 2017 a les 10:30h

En aquesta vida tot té una explicació i és que José María Mangán, actual titular del jutjat contenciós administratiu número 3 d’Alacant, que ha sigut protagonista d’una escandalosa notícia, ja que ha demanat a la Generalitat de Catalunya que traduïsca un text al castellà argumentant que el català no és oficial al País Valencià, té un passat i les hemeroteques són joies per cercar comportaments de persones i institucions.El Tribunal Suprem en 2014 confirmà la suspensió de sis mesos que el Consell del Poder Judicial va imposar al jutge José María Magán per menysprear la Generalitat catalana i el català en diverses sentències dictades quan exercia com a magistrat a Lleida.El novembre de 2013, el Consell General del Poder Judicial va suspendre per sis mesos Magán, segons informava en el seu dia EFE. Ell va recórrer davant el Suprem amb un escrit en el qual sol·licitava la paralització de la sanció perquè no resolia el fons de l'assumpte, però l'alt tribunal va denegar la seua sol·licitud, per la qual cosa Magán ha estat sis mesos fora de l'exercici.Es dóna la circumstància que José María A. Magán, nascut a Barcelona, acabava de reincorporar-se a una nova destinació que ell va demanar −a Alacant−, on tornà a exercir com a magistrat després d'haver complit la sanció ara confirmada.En la seua sentència de 2014, aquesta vegada ja resolt el fons de l'assumpte, el Suprem identificà "una indiscutible" i "elevada càrrega de menyspreu" en les "expressions desconsiderades" que de manera reiterada va utilitzar respecte a la presidència catalana i l’idioma català el magistrat sancionat, la conducta del qual considera "impròpia" de qui exerceix la funció de jutjar."La sanció imposada" no constituïa "un atac a la independència judicial" perquè no es pronuncia sobre les resolucions del jutge suspès, sinó sobre "les expressions que constitueixen una greu falta de consideració cap a la Generalitat de Catalunya", expressions que "gens tenen a veure amb la fallada i que constitueixen un excés", critica el Suprem.Magán, que ja havia sigut sancionat anteriorment, feia en les seues sentències apreciacions com "aquesta és la prova més evident de la marginació lingüística que, utilitzant els diners públics, està duent a terme l'Administració regional catalana" o "solament des d'un odi ideològic molt profund cap a la llengua castellana poden entendre's actituds de fanatisme lingüístic" com l'exercit per la Generalitat.Es va referir a l'Administració catalana acusant-la reiteradament d’"actuar contra la Constitució", d’"intolerància lingüística", de "menyspreus" cap a la llengua castellana, "prepotència" cap al ciutadà o "deslleialtat institucional".El jutge José María A. Magán Perales ja havia sigut sancionat amb anterioritat a aquesta suspensió, ja que, per exemple, va ser expedientat per anul·lar una multa de trànsit imposada per l'Ajuntament de Barcelona a una conductora lleidatana a causa que el municipi va contestar en català al recurs que va interposar aquesta.El desembre de 2013, el Suprem va confirmar la multa de 2.400 euros que el poder judicial li va imposar en relació amb aquest assumpte i per faltar al respecte a l'Administració central i catalana en acusar els funcionaris de tràfic de "zel" recaptatori "incommensurable".En altres ocasions anteriors, Magán ja havia sigut expedientat per considerar "una falta de respecte i de mínima educació" l'ús de la llengua catalana en els jutjats en assumptes que afecten persones de fora de la comunitat o per dubtar de la solvència de la Generalitat.En 2012, el CGPJ va estimar un recurs seu i va anul·lar l'ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que li va prohibir usar aquell símbol en la seua sala per entendre que contradeia la neutralitat que ha de presidir en les actuacions judicials.