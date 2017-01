Barberà (ERPV): ‘El judici de l'ERO de RTVV és un fracàs polític del Consell’

Dimecres, 11 de gener de 2017 a les 11:30h

“Durant any i mig la Generalitat ha fet cas omís a la crida al diàleg i a les propostes de viabilitat de l'empresa proposades pels treballadors”

Els dirigents d'ERPV a l'Audiència Nacional.

RedactaVeu / Madrid.



Representants d’Esquerra Republicana han fet costat aquest matí a Madrid als treballadors i treballadores de Radiotelevisió Valenciana i el seu Comitè d’Empresa en l’inici del judici de l’ERO d’extinció de RTVV celebrat a l’Audiència Nacional. En la concentració convocada pels treballadors hi ha participat el president d’Esquerra Republicana del País Valencià, Josep Barberà; el vicesecretari de Coordinació Territorial d'ERPV, Francesc Sanxis, així com els senadors Josep Rufà, Jordi Martí i Bernat Picornell i el Portaveu Nacional de les JERC, Pau Morales.



El president d’Esquerra Republicana del País Valencià, Josep Barberà, ha explicat que “és un fracàs polític del Consell que aquest judici se celebre. Durant any i mig han fet cas omís a la crida al diàleg i a les propostes de viabilitat de l'empresa proposades pels treballadors i treballadores de RTVV i els sindicats". El dirigent republicà ha afegit que "aquesta manca de voluntat política s’ha traduït en un retard inassolible del retorn de les emissions de RTVV, així com en la vulneració dels drets dels treballadors. Mentrestant el País Valencià segueix sent l’únic país europeu amb llengua pròpia sense mitjans de comunicació públics. Una anomalia democràtica que no ens podem permetre”.



Barberà ha afegit que “des d’Esquerra Republicana sempre hem mostrat el nostre suport a la recuperació del servei públic i al respecte dels drets laborals, tant abans com després de les eleccions autonòmiques. Lamentem el canvi de postura de PSPV i Compromís que, després d’haver promès el retorn de RTVV i el respecte als drets laborals, avui a l’Audiència Nacional defensen un ERO fet en base a la reforma laboral del Partit Popular”.



El president d'Esquerra Republicana del País Valencià ha destacat que “una possible nul·litat, costaria als valencians entre 150 i 200 milions d’euros, quan la solució negociada hauria sigut més ràpida, més econòmica i hauria permès la represa de les emissions amb seguretat jurídica, fet que ara no es produeix per la possible successió d’empreses entre RTVV i la CVMC també denunciada davant els tribunals”.