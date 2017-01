Ampliació del Pacte del Botànic: 201 mesures per impulsar l’economia valenciana

Dimecres, 11 de gener de 2017 a les 12:15h

El president de la Generalitat i secretari general del PSPV, Ximo Puig; la vicepresidenta i coportaveu de Compromís, Mónica Oltra, i el secretari general de Podem al País Valencià, Antonio Montiel, han rubricat aquest dimecres l'ampliació de l’Acord del Botànic, que arreplega 201 mesures per renovar el "compromís amb la ciutadania" i que en aquesta ocasió posen un èmfasi especial en el model productiu i l'ocupació.Al Jardí Botànic de València, al mateix lloc que va acollir la signatura de l'acord que va permetre la formació de Govern en 2015, Puig, Oltra i Montiel han signat aquesta renovació del pacte abrigallats per un important nombre de diputats dels tres grups, a més de diferents consellers i alts càrrecs i representants sindicals.Puig ha destacat que en 20 mesos del nou Consell els cinc eixos de l'acord han sigut desenvolupats, però calia anar més enllà, mentre que Oltra ha explicat que el nou document arreplega com a novetat un annex amb reivindicacions de mesures que són competència de l'Estat i ha instat l'oposició al fet que s’hi sume. Antonio Montiel, per la seua banda, s'ha mostrat "satisfet" amb aquesta ampliació, que contempla una "bona collita de projectes" que donaran viabilitat a projectes concrets, especialment en l'àmbit econòmic.