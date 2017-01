PinPanPun, dotze hores d’experimentació sonora a l’Octubre

Dijous, 12 de gener de 2017 a les 00:00h

Aquest dissabte 14 de gener tindrà lloc la 5a edició del festival d’art sonor i música experimental PinPanPun. Una jornada maratoniana, amb dotze hores de propostes sonores a l’aixopluc de l’experimentació, però divergents en els llenguatges i les accions performatives.A partir des les 12h, l’Octubre CCC acollirà les propostes de músics i artistes sonors. Pel celobert del modernista edifici passaran Nika López, Cuneta, David Trashumante i Ricardo Valverde, mentre que a partir de les 14.30h tindran lloc les audicions de Chefa Alonso, José Antonio Nieto i PinPanPun. A partir de les 17h, es mamprendran les propostes d’Escaire, Persona, Trio Truna, Marta Erre i Kippel i, a partir de les 19.30h, les propostes sonores d’A.L. Guillén, Tömo III, Bregues de Moix i Esoc. La programació no acabarà ací, ja que es reposaran les audicions fins al tancament del festival.Paral·lelament a la cinquena edició del festival, l’Octubre també acollirà un seguit de seminaris per introduir-se en el món de l’experimentació sonora. Aquest dijous i divendres, Josep Lluís Galiana oferirà el taller El gran joc de la deriva sonora, on l’improvisador valencià proposarà construir situacions sonores a partir de la improvisació lliure, de la qual és un dels principals especialistes, així com de les habilitats per desenvolupar-se en aquesta disciplina, com l’escolta, el silenci, l’afinació o la pulsació entre altres. També durant dijous i divendres, Nika López oferirà el taller Mirar de nou, amb la finalitat d’introduir els assistents en una nova forma de mirar el món per sensibilitzar el cos i crear interconnexions que ajuden a reconduir l’energia vital cap a un llenguatge personal i poètic. Divendres, Toy Divixion oferirà el taller Sorolls de butxaca, on es podrà construir un instrument electrònic propi.