Mobilitzacions al País Valencià contra el TTIP-CETA-TiSA el dissabte 21

El pròxim 21 de gener, Castelló, València, Elx i Alacant seran els escenaris de les diferents mobilitzacions programades contra l’entrada en vigor del CETA a escala local dins de la campanya #NoCETAalPV, que compta amb el suport de La Veu

Les concentracions i manifestacions tindran lloc el Dia Europeu d’Accions Descentralitzades contra el CETA amb els lemes ‘El CETA atempta contra el dret a un vida digna’, ‘Al País Valencià, ni som mercaderia ni ens venem a les multinacionals’ i ‘Per una economia local justa i sostenible’.

Leo Part / València



El País Valencià es mobilitzarà el dissabte 21 de gener contra els efectes del TTIP, CETA i TiSA per tal de pressionar els diferents òrgans de la UE i que guanye el “No al CETA” en la votació prevista per al pròxim 2 febrer.



Així, les ciutats de Castelló de la Plana, València, Elx i Alacant, entre les ja confirmades, seran els escenaris, durant eixa jornada, de les diferents concentracions, manifestacions i bicimanifestacions dins de la campanya ‘País Valencià contra TTiP-CETA-TiSa (etiqueta #NoCETAalPV) que, amb el suport d’aquest diari digital, pretén explicar a la societat valenciana els efectes perjudicials i nocius que aquests tractats comporten i mobilitzar-la durant el Dia Europeu d’Accions Descentralitzades contra el CETA, el pròxim dia 21 de gener.



Actes a València, Castelló, Elx i Alacant



A València, la concentració tindrà lloc a la plaça dels Pinazos, a les 19 hores, i es durà a terme de forma simultània amb la concentració organitzada a la plaça de Baix d’Elx i amb la manifestació que partirà des de la plaça de Maria Agustina de Castelló de la Plana.



A Alacant, per la seua banda, a les 11 del matí del mateix dissabte 21, hi ha prevista una bicimanifestació des de l’estació de RENFE i, a les 12 hores, una concentració a les portes del Mercat Central de la ciutat.



Amb els lemes “El CETA atempta contra el dret a un vida digna”, “Al País Valencià, ni som mercaderia ni ens venem a les multinacionals” i “Per una economia local justa i sostenible”, la campanya pretén, a més, implicar mitjans de comunicació, organitzacions, sindicats, formacions polítiques i entitats afins a la resistència “contra la gran ofensiva de les transnacionals cap a la democràcia”.



La campanya #NoCETAalPV oferirà material divulgatiu per tal d’explicar a la ciutadania del País Valencia els efectes negatius dels tractats en l’economia local dels municipis, així com en els sectors de la ramaderia i l’agricultura valenciana, en els serveis públics, en els drets socials i laborals, en els ecosistemes autòctons, en les denominacions d’origen valencianes i en els acords adoptats contra el canvi climàtic, entre d’altres.



Dir “No al CETA” en la votació del pròxim 2 de febrer



La Campanya ‘País Valencià contra TTIP-CETA-TiSA’ cerca mobilitzar la ciutadania de cara al proper 21 de gener i pretén aglutinar totes les entitats i veus en contra d’aquests tractats internacionals. En concret, les mobilitzacions del pròxim dia 21 van encarades a pressionar els diferents òrgans de la UE amb la finalitat que diguen “No al CETA” en la votació del pròxim 2 febrer, ja que, en cas que la gran majoria d’europarlamentaris votara sí al CETA, es faria “un pas més per a l’entrada en vigor d’aquesta dictadura de les multinacionals”.





Els impulsors d’aquesta campanya, en la qual col·labora La Veu del País Valencià, consideren que cal conscienciar la societat civil valenciana de la necessitat d’aturar “tot el que pot provocar l’aprovació del CETA”, alhora que demana als governs locals que adopten mesures i campanyes en contra d’aquest tractat i en favor d’una economia justa, local, inclusiva i sostenible davant la necessitat, d’entre tots, fer un front actiu contra el CETA.



