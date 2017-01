Compromís denuncia que l’Ajuntament de Benidorm ‘continua ignorant’ el valencià

Dijous, 12 de gener de 2017 a les 00:00h

La coalició afirma que el Govern local no sol·licità les ajudes per promoure l’ús de la llengua

Benidorm, Compromís



RedactaVeu / Benidorm.



Compromís ha denunciat que l’Ajuntament de Benidorm, governat pel PP, no haja sol·licitat les ajudes per a la promoció del valencià per als ajuntaments i entitats locals. Segons afirma la coalició, el municipi, malgrat formar part de la xarxa d’Agències de Promoció del Valencià (AVIVA), “ni tan sols ha demanat la subvenció”, un fet que demostra “la desídia del govern del PP, que fa perdre diners a Benidorm i oportunitats de promoure la nostra llengua”.



Afegeix el portaveu de Compromís, Josep Bigorra, que “el ple de Benidorm aprovà per unanimitat el passat mes d’octubre una moció del nostre grup municipal per impulsar el voluntariat pel valencià i, després, el Govern local no demanà aquestes ajudes de la Generalitat que, entre altres accions, finançaven les campanyes i accions de voluntariat lingüístic”. Davant d’aquesta “contradicció”, el portaveu considera que “en cap moment el PP va tindre voluntat real de promoure aquest tipus de voluntariat ni de complir la moció”. Es lamenta també que aquesta mena de subvencions autonòmiques preveien dotar econòmicament accions adreçades a la normalització lingüística en la cartelleria i senyalització urbana, la formació lingüística del personal de l’Ajuntament de Benidorm, les campanyes d’acollida lingüística per a estrangers, accions culturals, campanyes municipals de sensibilització i promoció de l’ús del valencià, creació i foment d’un pla d’igualtat, foment d’ús del valencià a les xarxes socials de l’Ajuntament o la creació d’oficines de promoció lingüística.



Antecedents



No és la primera vegada que Compromís denuncia aquesta situació al voltant de l’ús de la llengua. Durant 2016, la coalició ja va denunciar que no s’havia cobert la baixa per jubilació de la persona encarregada de la normalització lingüística a l’Administració local, un lloc que sembla que ha estat cobert segons ha pogut comprovar aquest diari, encara que no se’n coneix res de la situació contractual.



No obstant això, Compromís denuncia que, a la vila turística per excel·lència, el valencià “és pràcticament inexistent als informes, documentació de les comissions i altres textos a nivell intern, on no es troben en valencià; la falta de concerts de grups de música en valencià o l’escassa o nul·la presència a les xarxes socials que depenent de l’entitat local”.



En aquest sentit, segons fonts consultades de l’ajuntament, el Govern local “sí fa coses per el valencià, encara que, com tot, sempre en podria fer moltes més”.