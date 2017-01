Puig, Oltra i Montiel valoren positivament les 201 mesures de l'ampliació del pacte del Botànic

Dimecres, 11 de gener de 2017 a les 14:30h

Puig ha indicat que al Consell li agradaria “anar més de pressa”, però ha recordat que encara que en termes polítics coneixien el “desastre”, a l'hora de gestionar han vist que era “pitjor del que pensàvem” i ha citat, per exemple, la T2 de Metrovalència o Ciutat de la Llum. “Ens agradaria anar més de pressa i que la realitat no haguera sigut tan dura com la que ens hem trobat. Aquest intangible ha sigut un fre per a l'acció de Govern”, ha indicat Puig, per a qui “no cap un discurs d'autosatisfacció perquè hi ha moltes coses per fer”.Mónica Oltra, per la seua banda, ha destacat que aquest acord és “un pacte viu i més actual que mai” en aquests moments i que calia ampliar-lo “perquè l’Acord del Botànic inicial va ser prudent i no una carta als Reis d’Orient”. “Ara que s'han complit els objectius que arreplegava −ha dit− es proposa un pacte més ambiciós que és fruit d'un govern que treballa”.De tots els eixos, ha incidit que el que més s'amplia és el del nou model productiu perquè en un primer moment van haver d’afrontar la “catàstrofe social heretada” i ara s'aposta per l'àmbit econòmic sobre quatre eixos: la societat de les cures, la cultura, la R+D+i i la transició ecològica de l'economia.També ha explicat que s'inclou un annex amb la reivindicació de mesures que són competència estatal. "Demane a aquells que no sostenen aquest Govern, que són una garantia per a tots els valencians, que se sumen encara que estiguen a l'oposició", ha assenyalat. “Estem superant la ruïna en diferit amb un Consell que ha donat estabilitat, progrés i transparència”, ha subratllat Oltra.Montiel, que s'ha mostrat “satisfet” amb aquesta ampliació, ha recordat que l'acord és “a quatre” perquè inclou la societat civil. “Sempre cal cedir per arribar a uns mínims i aconseguir el consens”, ha manifestat Montiel, que també ha destacat que 201 mesures són “una bona collita de projectes que donaran viabilitat a projectes concrets, especialment en l'àmbit econòmic”.Si bé ha matisat que “queda molt de treball per fer” i que aquest acord “continua sent un acord de mínims” perquè des de Podem pensen en “construir la Comunitat Valenciana de la dècada futura i recuperar l'ambició dels valencians”, ha anunciat que “hi ha temps en 2017 per posar un objectiu ambiciós per al disseny de la Comunitat del futur”.En ser preguntat sobre el punt més conflictiu a l'hora d'arribar a un acord sobre l'ampliació, Montiel ha reclamat, entre altres qüestions, el foment del diàleg amb el comerç, un major suport al sector primari o la revisió integral del Servef. En tot cas, ha incidit que l’Acord del Botànic "orienta les polítiques" i en cap cas es pot traslladar a ell "cap programa electoral". “Podem −ha dit− no renuncia a continuar exercint el seu paper parlamentari i quan haja de ser crític, ser-ho”.Mesures de l’acordEn l'eix 1 −Rescat de persones− el renovat Acord del Botànic arreplega 24 mesures, entre les quals s'inclou l'elaboració d'una nova Llei de Renda Garantida de Ciutadania, arribar a 1.000 habitatges de lloguer social a l'any, mesures contra la violència masclista, un pla de xoc per agilitar la tramitació d'expedients de dependència o un pla per a un nou model de centres residencials per a majors o dependents. També insta a superar l’“exclusió sanitària” de les persones que no tenen dret a sanitat pública, prioritzar l'eliminació de barracons, reformar la Sindicatura de Greuges o regular un nou model de justícia gratuïta.En l'eix 2 −Regeneració democràtica i lluita contra la corrupció− figuren 33 mesures com la reforma de la Llei de la Sindicatura de Comptes, la reforma del Consell Jurídic Consultiu, el desenvolupament de la policia autonòmica, una llei de responsabilitat social i una altra de regulació de 'lobbies', mitjans tecnològics per a les oficines judicials i la reforma i construcció d'infraestructures necessàries, exigir nous òrgans judicials, un pla estratègic de recursos humans per a la Generalitat i una nova llei d'ordenació i gestió de la funció pública.Respecte a l'eix 3 −Governar per a les persones− proposa ampliar la xarxa d'educació pública de 0 a 3 anys, reformar la llei del Consell Valencià de Cultura, el pla de tornada de joves investigadors, l'augment del sòl de despesa en cultura, la Taula de Participació de la Cultura Valenciana, la recuperació de les concessions sanitàries i realitzar auditories, disminuir l'eventualitat i els contractes brossa en Sanitat o un pla valencià d'inclusió social.En l'eix 4 −Nou model productiu− s'arrepleguen 89 mesures entre les quals figuren un pla d'industrialització, mesures de foment de la producció ecològica, un pla de recuperació del teixit productiu en zones rurals, un acord autonòmic per a l'ocupació, suport de l'autoocupació, un pla de formació de nous agricultors, programes, un ajust en les titulacions d’FP, l'impuls de l'Agència Valenciana de la Innovació o fer un inventari del sòl acumulat durant la bombolla i sense expectatives urbanístiques.Respecte a l'eix 5 −Finançament just i auditoria ciutadana− el document incideix en la necessitat d'un nou sistema, la reestructuració del deute, una nova llei d'Hisenda Pública Valenciana o la reforma legislativa del sistema fiscal.Finalment, entre les reivindicacions al Govern espanyol figuren el Corredor Mediterrani, el Tren de la Costa, l'actualització del finançament del Palau de les Arts o un acord per poder finalitzar les obres del Parc Central.