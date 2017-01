Escola Valenciana s'ofereix al jutge per a traduir del català al valencià copiant i enganxant

Dimecres, 11 de gener de 2017 a les 15:45h

Llengua i drets lingüístics

Escola Valenciana, en referència al cas del jutge que ha demanat a la Generalitat de Catalunya una traducció d'un escrit remès en català, ja que no és “llengua cooficial a la Comunitat Valenciana” , ha posat de manifest que “desconèixer que el valencià és una varietat del català que es parla al País Valencià i defensar un argument basat en un prejudici lingüístic és un símptoma de la urgència de crear una llei d’igualtat lingüística”, segons s'explica al comunicat.L'entitat cívica, a més, es pregunta “per què tractar de revifar els vells conflictes secessionistes? És molt fàcil rebatre l’acudit del titular del jutjat contenciós-administratiu número 3 d’Alacant”. Així, Escola Valenciana ha posat a l’abast d’aquest jutge el seus serveis lingüístics per fer una traducció del català al valencià, a doble columna, de l’escrit que la Generalitat Catalana li ha remès i no entén, perquè no té competència en una de les dues llengües cooficials del País Valencià. “Potser aquest professional del poder judicial se sorprenga i veja que la traducció al valencià siga idèntica al document oficial fet en català”, ha expressat el president d’Escola Valenciana, Vicent Moreno.Escola Valenciana ha traduït del català un text jurídic administratiu de la Generalitat Catalana, que podeu veure en la següent imatge, amb l’objectiu de fer palesa una obvietat: la unitat de la llengua.

Per a aquesta entitat, afirmar hui en dia que el valencià i el català són llengües diferents és un absurd, és equivalent a dir que el castellà de Toledo no és la mateixa llengua que el que es parla a Madrid. “És clar que hi ha accents i riquesa dialectal en totes les llengües, un tret essencial de tot idioma viu parlat en diferents regions”, matisen al comunicat.A més recorden que per a qualsevol dubte sobre qüestions filològiques cal consultar les institucions competents en matèria de llengua: l’Acadèmia Valenciana de la Llengua –AVL– i la Real Academia Española –RAE–.“Llengua romànica parlada a la Comunitat Valenciana, així com a Catalunya, les Illes Balears, el departament francés dels Pirineus Orientals, el Principat d’Andorra, la franja oriental d’Aragó i la ciutat sarda de l’Alguer, llocs on rep el nom de català”.“Variedad del catalán que se habla en gran parte del antiguo reino de Valencia y se siente allí comúnmente como lengua propia”.Finalment, Escola Valenciana també recorda que en l’àmbit judicial hi ha prop d’una cinquantena de sentències fermes en les quals els tribunals avalen la unitat de la llengua.