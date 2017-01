Així sona la simfonia basada en la gamba roja de Dénia

Dimecres, 11 de gener de 2017 a les 15:15h

Els compositors Javier Pinto i Josep Pastor han creat la música per al crustaci valencià que interpreta la banda de l’Artística Musical de Dénia

Dénia.



La gamba roja de Dénia (Marina Alta), un dels productes emblemàtics del País Valencià, s'ha convertit en el primer animal que compta amb la seua pròpia banda sonora gràcies a un projecte que ha donat com a fruit una composició musical. Encara que el pròxim 14 de gener es presentarà la peça La banda sonora de la Gamba Roja de Dénia, la Regidoria de Turisme de Dénia ha llançat una pàgina web per informar com s’ha creat la música, l’espot i els implicats. Es tracta doncs d’una composició de Javier Pinto amb la col·laboració de Josep Pastor, que consta de tres moviments inspirats en els processos que envolten aquest animal, l'ecosistema del qual li atorga característiques diferents a la resta de la seua espècie.



Javier Pinto, membre de l’Agrupació Artística Musical de Dénia, ha compost la peça després de sumir-se en un "complet procés d'inspiració en el qual ha recaptat els sons que envolten aquest exclusiu producte". Per a introduir-lo en el treball de la pesca ha comptat amb la col·laboració de Maurici Ripoll, patró de l'embarcació més important de la flota de Dénia especialitzada en la gamba roja.



També s'ha involucrat en el projecte el xef Quique Dacosta, referent de l'avantguarda gastronòmica internacional, el seu restaurant de tres estrelles Michelin es troba precisament a Dénia, i un dels millors ambaixadors de la cuina mediterrània, ha sigut el triat per a acompanyar el músic en la investigació de la inspiració en els fogons. En l'establiment que porta el seu nom, el xef va mostrar a Javier Pinto com sona la recepta perfecta de la gamba roja.



En la creació de la peça també ha participat el músic i president de l’Agrupació Artística Musical de Dénia, Josep Pastor, compositor del tercer moviment de l'obra i Jesús Terrés, crític gastronòmic. La centenària Agrupació Artística Musical de Dénia, que compta amb pescadors i cuiners en les seues files, serà l'encarregada de fer sonar aquesta obra simfònica de 18 minuts escrita íntegrament per a banda de vent i percussió sota la batuta del seu director, el belga Frank de Vuyst.



El primer moviment, La Pesca, es caracteritza per sons purament cinematogràfics. Descriu el clareig en alta mar, el trencar de les ones en el casc del vaixell, el so de la maquinària i el treball dels mariners. La part central està marcada per un tempo ‘lentissimo’, el que transcorre abans d'arreplegar de nou les xarxes abans de tornar a terra, i finalitza de forma heroica.





A través de La Cuina es realitza un viatge sonor que s'inicia amb la recollida de l'aigua de mar que s'utilitza en la cocció, travessa un passatge alegre i burlesc que evoca l'ebullició de l'aigua i finalitza amb un tempo lent que representa la delicadesa en la preparació i presentació de la gamba roja.





Josep Pastor ha estructurat en tres parts el desenllaç dedicat a la Degustació. “A la presentació del plat li segueix la incògnita del comensal davant el seu sabor per a finalitzar amb un expressiu esclat d'alegria que posa punt i final a l'obra”, segons expliquen.