Exassesors del PP ratifiquen pressions per donar 1.000€ al partit

Aquestes tres persones han confirmat les seues declaracions que ja van prestar fa mesos davant la Guàrdia Civil per aquest mateix assumpte

Tribunal Superior de Justícia valencià.

EP / València.



Tres exassesors del PP en l'Ajuntament de València han ratificat aquest dimecres en el Tribunal Superior de Justícia valencià que van rebre pressions per a donar 1.000 euros al partit que després els serien retornats en efectiu, en bitllets de 500.



Aquests testimonis estaven citats a declarar en la peça separada del cas Imelsa relativa a la investigació que afecta l'exregidor 'popular' i diputat Miquel Domínguez pel presumpte 'pitufeo' en el grup municipal del PP de València. Aquest tribunal és el competent per a portar aquesta part de la investigació ja que Domínguez ostenta la condició d'aforat.



Segons ha pogut saber Europa Press, els tres exassesors --Nuria Diego, Arancha Martí i Jesús Gordillo--, els quals es van negar a realitzar les donacions requerides, s'han ratificat en les seues declaracions que ja van prestar fa mesos davant la Guàrdia Civil per aquest mateix assumpte.



En el seu moment, Diego va indicar davant la UCO que entre Falles i la campanya electoral de 2015 el cap de premsa de l'alcaldessa, Julio Valero, va acudir al seu despatx enviat per l'exsecretària municipal del PP María del Carmen García Fuster, i li va lliurar un paper amb un número de compte. Li va dir que el partit necessitava diners per a finançar la campanya i li va demanar que fera una transferència de 1.000 euros al compte bancari ja que tots els regidors i assessors la farien, i que havia de posar en concepte que era un donatiu o aportació.



Segons va assenyalar, en eixe moment va pensar que es tractava únicament d'una aportació voluntària, però aquesta mateixa persona li va dir després que es passara pel grup municipal perquè García Fuster li retornaria els 1.000 euros, que li va puntualitzar serien dos bitllets de 500.



Després de reflexionar sobre aquesta qüestió, va decidir no fer la transferència i passada una setmana li van recordar que havia de realitzar-la. Quan va manifestar la negativa, el cap de premsa es va mostrar estranyat, tal com va indicar en el seu moment.



A més, va incidir que l'assessor de l'exprimera edil Rita Barberá li va dir que les conseqüències de no realitzar la donació podien anar més enllà de la seua persona, entenent que podia condicionar fins i tot la permanència en el lloc de treball del seu marit, que no tenia plaça fixa consolidada.



Per la seua banda, la que fóra assessora de l'exvicealcalde Alfonso Grau, Arancha Martí, va indicar també davant la Guàrdia Civil que un assessor els va dir a ella i a l'exassesora d'alcaldia Patricia Isarte que García Fuster li havia dit que havien d'ingressar 1.000 euros en el compte del grup i que després li'ls retornaria en efectiu, però que no devien ingressar-los en el seu compte bancari.



Arran de negar-se a realitzar la transferència, García Fuster va telefonar a Patricia Iserte per a demanar-li explicacions i que es presentara al seu despatx. Segons va indicar, aquesta li va explicar que una vegada allí la va començar a cridar dient-li que havia de fer l'ingrés, i si no tenia diners, que li'ls demanara als seus pares.