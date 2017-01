El PP denuncia que la nova RTVV és per impulsar els Països Catalans

Dimecres, 11 de gener de 2017 a les 16:30h

Els diputats del PP en un acte contra la unitat de la llengua a les Corts.

Fotos: Corts Valencianes URL curta



Etiquetes

Jorge Bellver, PPCV, RTVV



RedactaVeu / EP / València.



El portaveu del Grup Popular en la Comissió de RTVV, Jorge Bellver, ha denunciat aquest dimecres que el mandat marc presentat per la Corporació Valenciana de Mitjans de comunicació (CVMC) en les Corts Valencianes és "una còpia literal, amb punts i comes, del mandat marc català" i l'única "originalitat" que presenta és "per a fer referència als seus imaginaris Països Catalans".



Així ho ha indicat Bellver en una roda de premsa per a presentar la proposta de mandat marc de la seua formació i on ha criticat que les coses "s'estan fent molt malament" en l'engegada de la nova televisió pública.



Bellver ha assenyalat que els membres de la CVMC han sigut "mals treballadors" ja que s'han limitat a "un copia i enganxa" del mandat marc català. "Espere que no s'haja pagat per aquest treball", ha puntualitzat el també diputat 'popular', per a qui és "criticable" el fet que un text "es copie íntegrament".



A més, ha considerat que encara és "més criticable i curiós" que l'única "originalitat casposa" que té la redacció de la norma és que fa referència "als seus imaginaris Països Catalans". "Açò no fa més que remarcar el que de veres interessa al tripartit en aquest moment", ha assenyalat.



Concretament, ha explicat que el canvi es troba que mentre la norma catalana parla d'internacionalitzar la seua llengua i cultura, en la modificació valenciana el concepte "se substitueix per 'promoure l'espai comunicatiu comú propi de l'àmbit lingüístic'". "És a dir, que solament canvien per a fer una referència als seus imaginaris Països catalans", ha insistit.