Alacant celebra una carrera benèfica per recaptar fons contra el càncer de mama

Dimecres, 11 de gener de 2017 a les 17:15h

L'Ajuntament d'Alacant, a través de les Regidories d'Igualtat i Esports, en col·laboració amb l'Associació Provincial d'Alacant de Dones amb Càncer de Mama (APAMM, en les seues sigles en castellà), organitza una cursa benèfica contra el càncer de mama que es desenvoluparà a partir de les 10.00 hores del proper diumenge dia 15 de gener, a la pista d'Atletisme de la Ciutat Esportiva (Muntanya Tossal).Les regidores d'Igualtat, María José Espuch, i d'Esports, Eva Montesinos, així com la presidenta d'APAMM, Loreto Brotons, i el coordinador esportiu de la prova, José Juan Pineda, han presentat aquest dimecres en roda de premsa aquesta iniciativa que fins al moment ja té inscrites 800 persones i preveu reunir més de 1.300 participants amb l'objectiu de recaptar fons per al funcionament d'aquesta associació i per a projectes d'investigació del càncer de mama.María José Espuch ha realitzat una crida a tota la ciutadania en general, a participar de qualsevol de les maneres en aquesta cursa i marxa solidàries, i ha destacat la tasca que realitza APAMM, una entitat "imprescindible" i la lluita que "des de l'Ajuntament d'Alacant volem que estiga present tots els mesos de l'any, no només al voltant del 19 d'octubre", Dia Internacional contra el Càncer de Mama."Per això APAMM sap que poden comptar amb aquest equip de govern i que estem sempre per donar-los suport en la conscienciació col·lectiva a la ciutadania, amb iniciatives com aquesta cursa, amb la qual tindrem el plaer d'unir esport, igualtat i vida sana", ha afegit Espuch.L'edil d'Esports, per la seua banda, ha detallat que la cursa constarà de dues distàncies 4 Km --una tornada-- i de 8 km -dos voltes--, i a més es realitzarà una marxa no competitiva de 4 km --una tornada-- que sortirà darrere de la cursa. Al llarg de l'esdeveniment, es repartiran samarretes commemoratives als participants, avituallament en línia de meta, refrescos, aigua i fruita.A partir de les 12.00 hores es duran a terme proves infantils a la pista d'Atletisme, i una classe magistral de Zumba per a tots els presents, ha detallat Eva Montesinos, qui ha agraït la tasca de col·laboradors i patrocinadors que contribuiran perquè tot vaja bé.Loreto Brotons ha explicat que APAMM celebra aquest any el seu 20 aniversari d'APAMM amb un programa d'actes commemoratius que comença diumenge amb aquesta prova esportiva. "És un esdeveniment que ens fa especial il·lusió, per la gran acollida que està tenint i pels fons que esperem poder recaptar", ha indicat.Referent a això, ha detallat que la recaptació de la prova estarà destinada a sufragar els serveis que APAMM presta a les dones afectades de càncer de mama -entre ells l'assessorament, la teràpia psicològica i grupal gratuïta, les visites hospitalàries i el lliurament de pròtesis gratuïtes -.A més, aquest any APAMM donarà els seus fons al Grup Espanyol d'Investigació del Càncer de Mama (GEICAM), format per professionals de la Medicina, Ginecologia i Oncologia que es dediquen en exclusiva a la investigació contra el càncer de mama.El coordinador de l'esdeveniment esportiu, José Juan Pineda, de la firma Sport Run, ha apuntat que les persones interessades hauran d'inscriure fins al divendres 13, a través de la pàgina web www.sportrun.es, --on consten els preus, les categories i els detalls d'aquesta prova-- o mitjançant El Corte Inglés, Planta d'Esports, fins a hui dimecres.Una vegada inscrits, per retirar els dorsals i xips, el dissabte 14 de gener, de 17 a 21 hores, les persones participants podran recollir-los a la Planta d'Esports d'El Corte Inglés o el mateix dia de l'esdeveniment, a la Ciutat Esportiva, de 8 a 9.30 hores a la secretaria que s'instal·larà a l'efecte.