Identifiquen un anarquista de Cirat (Alt Millars) mort a mans franquistes a Tremp

El Departament d'Afers Exteriors de la Generalitat catalana confirma genèticament per primera vegada des del 2008 unes restes òssies exhumades d'una fossa a Catalunya

Cementeri de Tremp.

ACN / Barcelona.



El Govern català ha pogut identificar, per primer cop des del 2008, unes restes òssies trobades en una fossa feta durant el franquisme, en aquest cas al cementeri de Tremp. Es tracta d'un anarquista de Cirat (Alt Millars) que s'havia amagat primer a Barcelona i després prop de la capital del Pallars Jussà acusat de col·laborar amb els maquis. Els seus familiars el buscaven des del 2005 i finalment han pogut confirmar que el seu parent va morir, teòricament es va suïcidar, a la caserna de la Guàrdia Civil de Tremp el 1948.



El conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència del govern català, Raül Romeva, s’ha reunit aquest dimecres al matí amb els familiars de Vicente Santolaria Escrich. Les proves d’identificació genètica de les restes òssies s’han contrastat amb les d’un nebot seu i així s’ha pogut confirmar la identitat. El germà, Francisco Santolaria, i el nebot, Juan Santolaria, han assistit a la trobada per a recollir la documentació i formalitzar el traspàs de les restes, que seran enterrades definitivament aquest proper dissabte al seu poble d'origen.





Els familiars del desaparegut van sol·licitar a la Generalitat de Catalunya la localització de les seues restes. El Departament d’Afers Exteriors, mitjançant la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament i en col·laboració amb l’Ajuntament de Tremp, va atendre la sol·licitud dels familiars per a la investigació i l’exhumació de les restes de la persona desapareguda i va documentar exhaustivament el cas per a poder determinar exactament el lloc on havia estat inhumat, l'única fossa del cementeri que no tenia nom. Les excavacions es van iniciar al juny i entre els dies 3 i 5 d’octubre es va fer la intervenció arqueològica que va posar al descobert un esquelet enterrat de bocaterrosa sense taüt i dins d'una bossa de plàstic, acompanyat del cadàver d'una dona.





Finalment, el resultat de les proves d'identificació genètica han permès confirmar que les restes corresponen a la persona que s'estava cercant. Tot i que va morir sense descendència, les proves s’han fet mitjançant anàlisis comparatives i encreuament de dades genètiques de les restes òssies del desaparegut i del seu nebot.



Acusat de maqui



Segons la documentació recollida, Santolaria va ser detingut sota l’acusació de col·laborar amb els maquis i va morir a les dependències policials de Tremp el desembre del 1948. Va néixer el 1902 a Cirat (Alt Millars) i quan era adolescent, el 1916, va marxar a Barcelona, on va treballar al sector de la construcció i es va afiliar a la CNT. Es va exiliar a França durant la dictadura de Primo de Rivera i va tornar amb la proclamació de la Segona República. El 1931 va fundar la CNT a Cirat i el 1936 va ser escollit alcalde en una llista del Front Popular. Un any més tard es va mobilitzar amb l’exèrcit republicà i el 1939 va ser condemnat a 16 anys de presó, tot i que només en va complir dos i mig. Després va tornar al seu poble i va treballar al camp.





Croquis. Imatge: Família Santolaria



Santolaria havia estat acusat de maqui i, per això, arran de l’assalt guerriller a un poble veí a principis del 1948, va marxar de la seua localitat a peu per refugiar-se primer a Barcelona i més tard en un mas de Mata-solana (Pallars Jussà) fent ús d’una identitat falsa. L’11 de setembre del 1948 la Guàrdia Civil el va detenir i el 12 de desembre del mateix any va morir. Segons la versió oficial del règim, es va suïcidar a la cel·la de detenció del dipòsit municipal amb un cordill, fet que l’anàlisi forense no ha pogut determinar.