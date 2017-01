Incertesa per als extreballadors de C9: el fiscal dubta si el tancament és inconstitucional

Dimecres, 11 de gener de 2017 a les 17:15h

Els sindicats mantenen en el judici celebrat a Madrid la nul·litat de l’ERO

Europa press / Madrid.



El fiscal de l'Audiència Nacional, Benito Egido, ha expressat dubtes sobre la inconstitucionalitat de la llei autonòmica que en 2013 va permetre el tancament de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), un dels arguments utilitzat pels sindicats que exerceixen l'acusació en la causa per a sol·licitar la nul·litat de l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) realitzat en l'ens públic.



Així ho ha posat de manifest el fiscal durant el judici que ha arrancat aquest dimecres en la Sala Social de l'Audiència Nacional arran de la demanda contra aquest ERO, que va suposar l'acomiadament de la plantilla de treballadors del Canal 9 l'any 2013, amb el PP al capdavant del Consell.



La llei que va avalar el tancament de l'ens públic és titllada d'inconstitucional per part dels sindicats que exerceixen l'acusació en la causa i, a més, consideren que va ser un "acte de rebel·lia" contra la resolució del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià que va declarar nul l’ERO, amb la qual cosa va deixar sense efecte els acomiadaments.





Extreballadors de RTVV aquest matí a Madrid. Foto: JERPV.



La causa, que ha quedat vista per a sentència, ha arribat a l'Audiència Nacional de la mà d'una demanda col·lectiva presentada per CGT, l'únic sindicat amb representació en el Comitè d'empresa de RTVV que no va subscriure l'acord d'acomiadament, en la qual sol·licita la nul·litat i la readmissió dels treballadors així com l'abonament de salaris de tramitació.



En aquest sentit, l'advocat de CGT ha rebutjat la llei "ad hoc" aprovada per la Generalitat Valenciana per a suprimir el servei públic de ràdio i televisió autonòmica i que l'extinció de la personalitat jurídica s'utilitze com a "justificació legal" per a acomiadar.



"Si assumírem que la mera dissolució de RTVV és causa eficient i suficient per a l'extinció dels contractes de treball, estaríem dient que la dissolució bastaria com a causa justificativa d'un acomiadament", ha lamentat, subratllant que no serveix com a "causa objectiva".





Extreballadros amb senadors d'ERPV. Foto: ERPV.



A més, ha censurat que l'empresa de RTVV al·legue "força major" per a no continuar amb la seua activitat i rescindir els contractes tot i que, per a realitzar un acomiadament col·lectiu, és necessari que l'autoritat laboral constate que aquesta força major "existeix". "Que no se'ns vulga enganyar", ha afirmat sobre aquest tema.



La causa econòmica "no existeix"



Per al sindicat, el tancament de RTVV no està justificat en "cap cas". "La insuficiència pressupostària sobrevinguda de l'ens l'any que es realitzen els acomiadaments no existeix", ha asseverat l'advocat, recalcant que "no existeix" causa econòmica que els justifique. Així doncs, ha destacat que "no s'ha aportat" la documentació necessària si hi ha un altre motiu per a executar aquest ERO.



Per aquest motiu, creu que l’ERO en RTVV és nul "per una qüestió formal" i, a més, considera que es dedueix que l'empresa està "acomiadant per una altra causa". "Si és per força major és nul·la, i si és per una altra causa és nul perquè no s'ha aportat documentació", ha sentenciat.





Extreballadors de RTVV amb el sindicat UGT-PV. Foto: UGT-PV.



Així mateix, l'advocat ha assegurat que s'han vulnerat els drets dels treballadors, especialment sabent que el Tribunal Superior de Justícia del País Valencià ja va declarar nul l’ERO deixant sense efecte els acomiadaments. "Si s'incompleix aquesta sentència, cap treballador públic pot dormir tranquil ja que es fan les normes per a incomplir sentències", ha recalcat.



Des de Comissions Obreres, l'advocada Rosa González ha subratllat que la decisió del tancament es va executar en "clara rebel·lia" a la resolució del Tribunal Superior de Justícia. De fet, ha assegurat que la mateixa Generalitat Valenciana "admet que es va produir una decisió contrària a dret".



Nova corporació valenciana de mitjans



Així mateix, a causa que CGT va ampliar la seua demanda a la nova Corporació Valenciana de Mitjans de comunicació (CVMC), el lletrat del sindicat ha plantejat la successió d'empreses ja que, al seu parer, la nova entitat "assumirà la funció" de RTVV. "És continuadora de l'activitat de RTVV", sosté.





Extreballadors de RTVV i TeleMadrid amb la CGT. Foto: @rocderevolta.



Sobre aquest tema, ha recordat que en l'acord contempla l'entrada "amb caràcter preferent" dels extreballadors de RTVV, i ha posat l'accent que Canal 9 "fins a hui ha tingut una emissió" i utilitza mitjans tècnics i recursos de RTVV, així com les seues instal·lacions.



"S'han realitzat gestions i operacions per a la reobertura que no dista molt de ser una continuació per a disposar de materials audiovisuals per a l'emissió de la futura televisió", ha asseverat Rosa González sobre aquest tema.



Per la seua banda, l'advocada d'Intersindical ha carregat contra l'aprovació de la nova Corporació de Mitjans, engegada per la Generalitat, "abans d'extingir-se tots els acomiadaments".



I des d'UGT i CSIF-F, els seus representants han rebutjat que la causa real dels acomiadaments siga l'extinció de RTVV i han incidit en la inconstitucionalitat de la llei valenciana que va permetre el tancament de Canal 9.