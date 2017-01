La Generalitat defensa l'ERO del PP i diu que el tancament de RTVV és constitucional

Dimecres, 11 de gener de 2017 a les 19:00h

La Generalitat Valenciana ha defensat la constitucionalitat de la llei autonòmica que en 2013 va permetre el tancament de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) al·legant que la prestació d'eixe servei públic és únicament competència del Govern autonòmic.Així s'ha pronunciat l'advocat de la Generalitat Valenciana present en el judici que ha arrancat aquest dimecres en la Sala Social de l'Audiència Nacional, als afores de la qual hi ha hagut una concentració dels extreballadors de RTVV, de la qual en podeu saber més en aquest article . De moment, el fiscal, Benito Egido, ha expressat dubtes sobre la inconstitucionalitat de la llei autonòmica, informació que podeu ampliar en el següent enllaç Tots els sindicats que exerceixen l'acusació en la causa --un total de sis-- titllaren la llei d'inconstitucional i d'"acte de rebel·lia" contra la resolució del Tribunal Superior de Justícia valencià que va declarar nul l'ERO, amb què va deixar sense efecte els acomiadaments. Els representants dels sindicats també han denunciat durant la seua exposició d'al·legacions que "no existeix" causa econòmica per a l'execució de l'acomiadament col·lectiu.Durant la vista, des de l'Advocacia de la Generalitat Valenciana s'ha posat l'accent en la "situació insostenible de pèrdues" que travessava RTVV en eixe moment al mateix temps que ha recordat als sindicats que en la signatura de l'ERO va haver-hi "pràctica unanimitat". "Seria raonable no impugnar l'acord dels treballadors", ha manifestat, apuntant que va ser aprovat per una majoria "del 70 per cent" i la postura en contra d'un "27 per cent".Així mateix, ha reivindicat la "validesa" d'aquest acord signat pels treballadors, especialment sabent que aquest acord es va dur a terme després del tancament de RTVV, que va ser "manat per una llei", segons ha destacat.Respecte a les crítiques per "falta de documentació" presentada per a justificar l'ERO, l'advocat de la Generalitat ho ha negat incidint que tot el que s’ha presentat "s'ajusta al reglament".I sobre l'ampliació de la demanda per successió d'empreses després de l'aprovació de la nova Corporació Valenciana de Mitjans de comunicació (CVMC), ha puntualitzat que ni tan sols la sentència que va anul·lar l'ERO "impedeix" la seua creació.També ha apuntat al canvi del govern autonòmic després de les eleccions en 2015 com a responsable del seu impuls: "Si seguira governant el mateix partit possiblement no s'haguera ordenat la reobertura del canal", ha declarat.En aquesta mateixa línia s'ha pronunciat el representant de la nova CVMC, que sosté que es tracta d'una "figura mercantil diferent" a la de RTVV, de la qual, al seu entendre, "no es parlaria" si haguera continuat un Govern del PP al País Valencià.La nova Corporació Valenciana, contra la qual el sindicat CGT va ampliar la seua demanda per considerar que hi ha successió d'empreses, ha demanat la seua expulsió de la causa ja que no va intervenir en l'ERO. Això sí, sobre l'acomiadament col·lectiu, ha precisat que l’"única" causa al·legada per a l'ERO va ser precisament la pèrdua de personalitat jurídica, cosa que "la jurisprudència interpreta com una força major".D'altra banda, davant els dubtes de les acusacions que s'està "emetent" a través de la freqüència de Canal 9, l'advocat ho ha negat, igual que ha dit que "no és cert" que s'estiguen utilitzant mitjans i recursos de RTVV per a poder impulsar la CVMC: "No és successora de RTVV, és un ens nou", ha sentenciat, insistint que Canal 9 està "tres anys i dos mesos sense prestar cap servei".Per a aclarir els dubtes sobre les emissions en la freqüència de RTVV, s'ha pres declaració a diversos testimonis, entre ells al president del Consell Rector de la CVMC, Enrique Soriano i del president de la Comissió de liquidació de RTVV, Francisco Gómez Barroso, que ha assegurat que desconeix el motiu pel qual hi ha un anagrama de la Corporació en la carta d'ajust i ha assegurat que és el tècnic qui manté la freqüència activa.