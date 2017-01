Ciudadanos suspèn de militància el seu edil a Benissa per donar suport al nou govern

Dimecres, 11 de gener de 2017 a les 19:45h

EP / Alacant



El regidor de Ciudadanos a Benissa (Marina Alta), Isidor Mollà, va ser suspès aquest dimarts per la nit de militància "des del mateix moment en què va votar" a favor del candidat de Reiniciem Benissa, Abel Cardona, que es va convertir en nou alcalde de la localitat amb el suport, a més, de Compromís i PSPV, perquè la seua formació li havia transmès que no podia votar favorablement a eixe canvi de govern amb un tripartit de caire independentista “incompatible amb l'ideari i els principis de C's”, segons el comunicat d'aquesta formació.



L'elecció del nou alcalde va estar motivada per la renúncia del 'popular' Juan Bautista Rosselló i davant l'empat a huit edils entre el PP (8) i l'oposició formada pels partits PSPV (3), Reiniciem Benissa (3) i Compromís (2). D'eixa manera, l'únic vot de Ciutadans era el que decantava l'elecció del nou primer edil.



En un comunicat, Ciudadanos ha explicat que, en compliment dels seus estatuts, ha obert un expedient disciplinari a Mollà "per incompliment de les decisions dels òrgans competents de Ciudadanos" i, per això, fins que es resolga aquest expedient, l'ha suspès cautelarment de militància.



En declaracions a Europa Press aquest dimecres, el coordinador de la demarcació d'Alacant de Ciudadanos, Emigdio Tormo, ha confirmat que la suspensió va ser "automàtica" i que ara el cas està en mans del Comitè de Drets i Garanties a Madrid.



"Està suspès de militància des del mateix moment en què va votar en contra de les instruccions que tenia des de la direcció nacional del partit, que personalment li transmetérem", ha detallat Tormo, que ha valorat que l'accés a l'Alcaldia del nou tripartit, en substitució del PP, "no és la solució a la situació de Benissa, que entenem que és complicada per la situació interna del PP i la seua gestió en els últims anys".



"Li vam dir que no podia votar un canvi de govern d'eixes característiques, amb persones en eixa agrupació d'electors que manifestaven la seua intenció que Espanya deixara de ser un Estat unit i amb la independència d'un suposat País Valencià", ha continuat.



Per açò, davant "el cas omís" de Mollà "automàticament va ser suspès de militància i la seua situació està traslladada al Comitè de Drets i Garanties de Ciudadanos que prendrà les oportunes mesures escoltant-lo".



Ciutadans, en el comunicat que va transmetre aquest dimarts prèviament a la votació, afirmava que el govern alternatiu que ha canviat la història política de Benissa "integra persones que han manifestat posicions independentistes incompatibles amb l'ideari i els principis de C's".