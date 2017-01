El Palau de la Música i el de les Arts fan les paus amb una coproducció històrica

Dimecres, 11 de gener de 2017 a les 19:45h

L’auditori valencià inicia la temporada d’hivern amb una representació semiescenificada de ‘L’holandés errant’ de Richard Wagner

'L'holandés errant' de Wagner al Palau de la Música

RedactaVeu / València.



Els dos auditoris valencians, un municipal i l’altre autonòmic, comparteixen barri i ubicació. El Palau de la Música i el de les Arts conviuen a escassos metres al vell llit del Túria, però, malgrat la proximitat, les relacions entre ambdós auditoris públics era dolenta, quasi trencada fins al punt de contraprogramar-se, mostrant una descoordinació total. Amb el canvi de govern municipal i autonòmic, restablir les relacions i les col·laboracions fou una de les primeres coses que s’afirmaren. Tanmateix, els dos auditoris públics havien col·laborat en la celebració del concert del 9 d’octubre del 2006, un concert a les Arts amb direcció de Zubin Mehta i Yaron Traub. Mai més tornaren les relacions, i fins i tot sobrevolava pel vell riu la intenció de fusionar les orquestres i prescindir d’un palau.



Però ara “hi ha bona sintonia” i les relacions “s’han restablit”, afirmen fonts internes del Palau de la Música a aquest diari. Tant Davide Livermore, l’intendent-director artístic de les Arts, com Vicent Ros i Glòria Tello, director i presidenta del Palau de la Música “mantenen bones relacions”. I ara ha arribat el moment d’exemplificar-les, aprofitant l’avinentesa que el proper divendres el Palau de la Música inicia la temporada d’hivern, aquest presenta la primera coproducció conjunta de l’òpera de Wagner, L’holandés errant.





L'holandés errant de Wagner al Palau de la Música. Foto: Eva Ripoll- Palau de la Música.



L'Orquestra de València i el Cor de la Generalitat participen en aquesta representació semiescenificada, amb una xicoteta projecció audiovisual. L'estrena serà el divendres 13 i es repetirà com a concert extraordinari el diumenge 15.



El projecte ha rebut l’impuls del director titular de l’OV, Yaron Traub i de Davide Livermore, de manera que la col·laboració ha complit el desig de la regidora de Cultura, Glòria Tello, de posar d'acord les dos grans institucions culturals. En aquest sentit, Tello ha manifestat l’alegria de portar endavant el projecte perquè “més enllà del fet artístic en si mateix, la celebració del nostre 30è aniversari i el recent desè aniversari de Les Arts, el més important per a mi és un tema de fons: la cultura no pot funcionar si no es treballa i dissenya en equip, amb objectius comuns. Entendre la cultura com a eina de millora educativa, social i econòmica i com a part de la nostra indústria, i del nostre creixement exigeix acord i consens, objectius compartits, visió de conjunt i un concepte molt clar que la protagonista és la ciutat i la seua gent”. Tello ha apel·lat a deixar de costat els “egos” per dur endavant projectes com aquest.



Per la seua banda, Davide Livermore ha manifestat que "per a Les Arts aquesta coproducció significa un pas enllà en el nostre projecte de teatre públic: un centre cultural vinculat al seu territori i les seues excel·lències artístiques”. Aquest primera coproducció, per a Livermore simbolitza, a més a més, “el nostre regal per al 30 aniversari dels nostres veïns de l'antic llit del riu Túria, com és la saviesa escènica de més de deu anys representant òpera al més alt nivell. Un equip de més de 50 persones de Les Arts ha posat el seu cor i professionalitat al servei del més noble propòsit: educar en la bellesa els ciutadans, eixe és el millor present que podem fer per a aquesta efemèride. La segona part del nostre regal d'aniversari arribarà el 30 de juny, amb un concert molt especial de l'Orquestra de les Arts, amb Roberto Abbado com a director musical, i tres compositors imprescindibles per a la nostra formació en el faristol: Berlioz, Mahler i Wagner".



L'holandés errant de Wagner al Palau de la Música. Foto: Eva Ripoll- Palau de la Música.

Així doncs, aquest Holandés errant comptarà amb la direcció de Yaron Traub, amb un repartiment vocal format per la soprano Catherine Foster, la mezzosoprano Marina Rodríguez-Cusí, el baríton José Antonio López i els tenors Eric Halfvarson, Charles Workman i Francisco Corujo. La posada en escena està dissenyada per Allex Aguilera, amb escenografia de Manuel Zuriaga, il·luminació d’Antonio Castro, vídeo-creació de Miguel Bosch i figurisme de José María Adame.





