Divendres es presenta a Piles l'editorial Edicions del Sud amb el caliu dels seus autors

Dijous, 12 de gener de 2017 a les 00:00h

Aquest divendres, 13 de gener, a les 20h a la Casa de Cultura de Piles (la Safor) tindrà lloc la presentació oficial de l'editorial Edicions del Sud de la mà del seu editor, Manel Arcos i amb la presència musical del cantautor contestà, Anselmo Martí Jover. A l'acte també hi acudiran Jaume Noguera, Paco Pasqual i Mari Carmen Saez, tots tres autors que tenen llibres que es publicaran en breu en aquesta nova iniciativa editorial.En desembre La Veu ja va publicar un article en què s'abastaven les primeres publicacions així com les intencions d'aquesta nova editorial que vol vertebrar el País Valencià centrant-se en el bandolerisme del segle XIX i que podeu llegir en aquest enllaç Aquesta presentació servirà per saber, segons Arcos: “per què naix l'editorial, quines línies de treball obrirem, quin sector volem servir o el tema de la tenda on line, en el qual ja estem treballant”.