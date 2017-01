L'Audiència Provincial aparta del cas Taula Rosa Pérez (EUPV), qui va posar la denúncia

Dimecres, 11 de gener de 2017 a les 21:30h

L'Audiència Provincial ha resolt apartar com a acusació popular del cas Taula la vicepresidenta quarta de la Diputació de València i diputada d’Inclusió Social, Teatres i Memòria Històrica, Rosa Pérez Garijo, qui va interposar davant la Fiscalia Anticorrupció la denúncia per aquest mateix cas, juntament amb deu hores de gravacions. Raó per la qual la diputada s’ha mostrat perplexa perquè aquesta és una decisió que no comparteix, tal com expliquen en un comunicat d'Esquerra Unida del País Valencià (EUPV).“Sense l’exhaustiu treball de fiscalització i sense la denúncia interposada per Esquerra Unida, hui no hi hauria cas Taula” ha afirmat la diputada d’esquerres, qui assegura “sentir-se perseguida”.La secció quarta de l’Audiència Provincial de València ha resolt excloure Rosa Pérez Garijo com a acusadora popular en la causa que s’instrueix en el Jutjat d’Instrucció número 18 de València, perquè a diferència del jutge instructor i de la mateixa lletrada, consideren que es troba “investigada en la peça principal”. Pérez Garijo ha qualificat aquesta decisió judicial d’un nou entrebanc perquè no puga exercir l’acusació particular en el cas Taula, que no existiria si no fóra pel treball de denúncia que va fer Esquerra Unida i que va cristal·litzar en la denúncia presentada davant de la Fiscalia Anticorrupció el 30 de juny de 2014, segons explica aquesta formació.L’actual diputada ha recordat, a més, que “prèviament a la interposició de les diferents denúncies que donaren lloc al cas Taula, es va realitzar una important aportació d’informació i investigació, com evidencia, per exemple, la denúncia pública de la contractació LED o l’existència d’una presumpta trama internacional de desviament de diners cap al Brasil”.Rosa Pérez manté que “exercir l’acusació popular significaria mantenir aquest ferm compromís amb la persecució dels corruptes, garantint que siguen investigades qüestions molt greus que ja es van incloure en la denúncia inicial i que ara per ara no estant sent investigades ni per la Guàrdia Civil ni per la Fiscalia”. A més, ha afegit que “sembla ser que la raó de mantenir-nos en un limbe jurídic després de demostrar que l’assessor que va ser imprescindible per a la fiscalització d’Imelsa realitzà efectivament el seu treball, no era més que mantenir-nos allunyats de la investigació”.“És evident –ha prosseguit Pérez Garijo– que la meua presència és incòmoda i continua sent-ho, ja que mai ha mirat cap a un costat quan es tractava de corrupció, ni abans ni ara”. Sobre el moment actual, la diputada d’Esquerra Unida ha volgut posar com a exemple els entrebancs que se li han posat des de l’actual gerència de Divalterra (antiga Imelsa) per a l’obtenció de documentació sobre els treballs realitzats per la lletrada Emma Ramón, qui va ser contractada per l’empresa pública per a personar-se quasi un any abans que es fera efectiva la personació, per la qual cosa va facturar 44.000 euros, remarquen en aquest comunicat d'EUPV.Pérez Garijo diu sentir-se “perseguida” per la seua tasca contra els corruptes, però avisa que no defallirà en el seu compromís amb l'honestedat i la decència.