L'alcalde del PP d'Oriola intenta vetar la retirada d'un escut feixista

Dijous, 12 de gener de 2017 a les 10:00h

L' Ajuntament d’Oriola ha decidit obrir un expedient sancionador per infracció urbanística a la Generalitat Valenciana. El motiu és la retirada d'un escut feixista que hi havia a l'edifici dels antics jutjats.Segons l'alcalde del PP del municipi, Emilio Bascuñana, la Conselleria de Justícia va retirar el símbol franquista sense "la preceptiva llicència" i, per aquest motiu, ha decidit expedientar-la.El portaveu de l'ajuntament, el també popular Francisco Sáez, considera que les administracions públiques “han de donar exemple” i, per tant, “si els ciutadans han de sol·licitar la perceptiva llicència” el govern també ho havia de fer per eliminar l'escut feixista. Alhora, Sáez afegeix que amb aquesta reclamació no qüestiona el “compliment de la Llei de memòria històrica”.La formació Canviem Oriola considera que la sanció que vol imposar el govern popular és “surrealista”. En aquest sentit, recorda que el mateix regidor de patrimoni del municipi, Rafael Almagro, va assistir a l'enderrocament de l'obra.Fonts del partit defensen que “no es tracta d'un tema burocràtic sinó d'una nova ofensiva política i ideològica del govern municipal d'Oriola contra l'administració autonòmica”. I afegeixen que aquesta actuació és una “mostra més del posat dictatorial de l'actual govern”.