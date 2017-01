Presentació a Algemesí del llibre ‘A mi, què em passa?’ de Carme Morera i Tona Català

Dijous, 12 de gener de 2017 a les 10:30h

L' associació L'Ullal Cultural d'Algemesí comença l'any 2017 amb la presentació de l'interessant i divertit llibre de Carme Morera i Tona Català A mi, què em passa?, de l'Editorial Vincle, un dels èxits de vendes en valencià de 2016, i que va ja per la quarta edició. La primera característica d'aquest llibre és que és molt agradable de llegir, sense que això implique que ens trobem davant un llibre superficial.L'estil i la redacció del text és fresc, i aquesta frescor i naturalitat ve remarcada per les personals i atractives il·lustracions de Cristina Duran. A més a més, és un llibre que podríem qualificar de 'llibre 2.0', no sols perquè té l'origen en el blog de Carme ¿Me das un beso bonita?, sinó perquè està configurat per "entrades" autònomes unes d'altres, tot i que no independents, que tot i tenir sentit per si soles, configuren clarament una xarxa de vivències que fan que el lector pose en qüestió molts aspectes que altrament no qüestionaria. Així doncs, malgrat la senzillesa i naturalitat de la seua escriptura, la càrrega de profunditat del missatge de cada entrada és de gran abast. La pròvida mà de Tona, periodista i comunicadora de soca-rel, n'és la culpable d'aquesta estranya i lloable combinació que el lector agraeix.Aquest llibre, pel que fa a l'estil, trenca el motlle dels llibres que habitualment sol presentar L'Ullal Cultural, però, pel que fa a la profunditat i seriositat del contingut, gens ni miqueta. És possiblement el llibre de menor extensió que han presentat, però el seu abast i incidència potser siga igual o superior a la de molts assaigs i investigacions que se solen presentar. Pot semblar que ens trobem davant un llibre desenfadat adreçat a joves lectors, però, sense que això deixe de ser cert, el que aviat descobrim és que ens trobem davant d'un text que ens obliga a qüestionar-nos radicalment el concepte de normal i normalitat que fem servir. Carme i Tona ens ajuden a descobrir que, al capdavall, hi ha tants conceptes de normalitat com persones i existències són possibles. Gràcies a elles, i en especial a les experiències de Carme, de seguida ens adonarem, entre somriure i somriure, que el que nosaltres considerem com a normal no ha de ser necessàriament així.L'Ullal Cultural, presentant aquest llibre, vol aportar el seu gra d'arena a la tasca d'educar en la diversitat i en la solidaritat. En la solidaritat perquè amb la compra de cada exemplar d'aquest llibre es destinaran 0,5€ del seu preu a l'associació ALCER, que lluita contra les malalties del ronyó. I, en la diversitat, perquè aquest és un llibre que pot fer-se servir perfectament en les aules d'Algemesí -o al si de les famílies- per educar en els valors de la tolerància i el respecte. “Fem per tant una crida especial als docents d'Algemesí per tal que coneguen aquest potencial recurs educatiu”, recorden des de l'Ullal. És per això que la presentació la farà el membre de L'Ullal Cultural Josep Bermúdez, professor de filosofia i de valors ètics a l'IES Bernat Guinovart d'Algemesí, i tindrà lloc al Casino d'Algemesí demà divendres dia 13 de gener a les 19.30 hores.