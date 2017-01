Què és el CETA?

Dijous, 12 de gener de 2017 a les 10:45h

L’Acord Econòmic Global de Comerç entre la UE i Canadà que es votarà el pròxim 2 de febrer pretén tombar els drets laborals aconseguits i evitar el sistema legal del estats per fer unes regles noves

El dissabte 21 de gener, les principals ciutats del País Valencià acolliran diferents mobilitzacions contra l’entrada en vigor del CETA dins de la campanya #NoCETAalPV. La ratificació d’aquest acord implica beneficar les empreses que pitjor paguen els treballadors però que més produïsquen, “la qual cosa duria al tancament de les PIMES que no poden competir davant la rebaixa de preus del mercat”.

Leo Part / València



El CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) és un Acord Econòmic Global de Comerç entre la Unió Europea i Canadà que si bé és menys conegut al controvertit TTIP (acord entre Estats Units i la UE) és igual de perillós ja que compleix amb els desitjos de multinacionals i transnacionals en pretendre tombar els drets laborals aconseguits i evitar el sistema legal del estats per fer unes regles noves, segons els impulsors de la campanya #NoCETAalPV, que compta amb el suport de La Veu.



En aquest sentit i a mode d’exemple, amb el CETA “guanya l’empresa que pitjor pague el treballador però més produïsca, la qual cosa rebaixaria preus del mercat fins que PIMES no puguen competir i tanquen”.



El CETA es negocia en secret des de l’any 2009 i actualment es troba en la fase final del procés de ratificació. Així, l’acord serà votat en el Ple del Parlament Europeu el pròxim 2 de febrer i, en cas de ser aprovat, els parlaments dels diferents estats membres l’hauran de ratificar, amb la qual cosa algunes seccions entrarien en vigor de manera provisional.



Per això, el pròxim 21 de gener, Castelló, València, Elx i Alacant acolliran mobilitzacions contra l’entrada en vigor del CETA a escala local dins de la campanya #NoCETAalPV amb els lemes ‘El CETA atempta contra el dret a una vida digna’, ‘Al País Valencià, ni som mercaderia ni ens venem a les multinacionals’ i ‘Per una economia local justa i sostenible’. Aquestes mobilitzacions van encarades a pressionar els diferents òrgans de la UE amb la finalitat que diguen “No al CETA” en la votació del pròxim 2 febrer donat que la seua aprovació suposaria “un pas més per a l’entrada en vigor d’aquesta dictadura de les multinacionals”.





La Campanya #NoCETAalPV cerca mobilitzar la ciutadania del País Valencià de cara al proper 21 de gener i pretén aglutinar totes les entitats i veus en contra d’aquest tractat internacional que comportarà, si és aprovat, efectes negatius per a l’economia local dels municipis –en especial per als sectors de la ramaderia i l’agricultura valenciana- i també en els serveis públics, drets socials i laborals, ecosistemes autòctons i denominacions d’origen valencianes, entre d’altres.



