El Llevant augmenta el seu liderat amb el partit ajornat en Múrcia (0-2)

Dijous, 12 de gener de 2017 a les 11:15h

Els valencians se situen amb un avantatge de set punts sobre el segon classificat



Javier Cid / València.



El Llevant va afermar ahir el liderat de Segona Divisió després de vèncer l’UCAM Múrcia en el partit ajornat per les fortes pluges gràcies a un gol de Roger i a un altre de Jefferson Lerma. D’aquesta manera, el Llevant se situa a set punts del segon classificat, el Girona, i a nou del Getafe, el tercer, els seus dos rivals més forts per aconseguir l’ascens directe a Primera Divisió.



El Llevant va eixir fred al partit, com la nit a Múrcia. Els locals, en canvi, van eixir com un tir i van dominar el partit els primers vint minuts amb tres ocasions que van posar en dificultats, Raúl però no va encertar a resoldre cap en forma de gol.



Tanmateix, el Llevant va demostrar perquè és el líder de Segona Divisió. Roger va avisar rematant al pal al minut 22 i quatre minuts després, el golejador de Torrent va obrir el marcador després d’aprofitar una mala passada de Morillas i va batre Biel de tir creuat.



Després del gol, el partit es va equilibrar i l’UCAM Múrcia va disposar d’un parell d’ocasions en les botes d’Imaz i Hugo Álvarez, però el marcador no es va moure abans del descans.

La segona part va començar amb una clara oportunitat per al Llevant que va salvar el porter Biel després d’una falta llençada per Verza. El Llevant tenia el domini de la situació i finalment va aconseguir ampliar la seua renda en una jugada desafortunada per als murcians, ja que en una treta des de la cantonada, Lerma va rematar i el baló va pegar en Vicente abans d’entrar a gol i col·locar el 0-2.





Jefferson Lerma celebra el seu gol. Foto: La Lliga.



Amb el resultat de cara, el Llevant es va dedicar a adormir el partit. Els dos conjunts van tindre ocasions per moure el marcador, fins i tot, al Múrcia li van anul·lar un gol per fora de joc, però finalment els tres punts són per a un Llevant que es reafirma com a campió d’hivern i mira cap a Primera Divisió.



Fitxa tècnica:



0 - UCAM Murcia: Biel Rivas, Tekio, Hugo Álvarez, Basha, Jona, Collantes (Nono, min 63), Morillas, Albizua, Imaz (Natalio, min 56), Juande i Vicente (Cedrick, min 63).



2 - Llevant UE: Raúl, Toño García, Róber Pier, Espinosa (Abraham, min 81), Verza (Lerma, min 56) Roger, Rubén, Morales (Jason, min 61), Postigo, Pedro López i Campaña.



Àrbitre: Jorge Valdés Aller. Comitè Castella-Lleonès. Va amonestar amb targeta groga Hugo Álvarez i Toño.



Gols: 0-1. M. 26 Roger. 0-2. M 62. Lerma.



Incidències. Partit de la jornada dèneu de Segona Divisió disputat a La Condomina davant 2.564 espectadors. Aquest enfrontament va ser ajornat el passat 18 de desembre degut a la pluja caiguda eixe cap de setmana a la ciutat de Múrcia.