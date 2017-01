Clara Ferrando: ‘Rajoy no pot seguir ofegant econòmicament el poble valencià’

Dijous, 12 de gener de 2017 a les 12:30h

RedactaVeu / Madrid.



La secretària autonòmica d’Hisenda, Clara Ferrando, ha reclamat a Madrid una reforma urgent del sistema de finançament que acabe amb l’asfíxia econòmica que pateixen les valencianes i els valencians.



Ferrando, que ha participat en la reunió preparatòria de la pròxima conferència de presidents, ha insistit en la necessitat que el nou model tinga en compte el PIB i el percentatge de població del País Valencià per a complir amb els principis de solidaritat que arreplega la Constitució.



El deute històric del Govern espanyol amb el poble valencià és una altra de les reivindicacions de Compromís. L’Estat deu transferències per valor de 14.380 milions d’euros durant el període 2002-2015, segons l’Informe de Fiscalització del Tribunal de Comptes. Un infrafinançament “injust i flagrant” que ha reconegut fins i tot el ministre espanyol d’Hisenda, Cristóbal Montoro.



La secretària autonòmica, que també s’ha reunit a Madrid amb el diputat de Compromís en el Congrés, Ignasi Candela, ha instat el Govern espanyol “a posar fi a la discriminació i al maltractament que col·loca els valencians a la vora del precipici econòmic”.



“No permetrem que el Govern seguisca retallant els drets dels valencians i valencianes convertint-nos en ciutadans de segona”, ha afirmat Ferrando.



La secretària autonòmica ha avançat que la reforma passa per aprofundir en la descentralització dels ingressos a través d’una Agència Tributària Valenciana que assegure una gestió més eficient dels tributs propis.



El contracte programa per a finançar el servei públic de transport, partides destinades a millorar la xarxa de Rodalies o la construcció de la T-2 són algunes de les demandes que Compromís posarà sobre la taula en el marc del debat sobre els Pressupostos Generals de l’Estat 2017.



Clara Ferrando ha detallat, a més, que des de Compromís es reclama al Govern espanyol un tipus d’interès zero en els préstecs del Fons de Liquidació Autonòmica (FLA), així com un repartiment asimètric dels objectius de dèficit que tinga en compte les competències i el nivell de despesa de les administracions públiques.