El Museu de Belles Arts de València torna a fer olor a nou després de 30 anys

Dijous, 12 de gener de 2017 a les 13:45h

El Ministeri de Cultura espanyol, representat pel secretari de Cultura Fernando Benzo, s’ha traslladat fins a València per a lliurar simbòlicament les Claus del Museu de Belles Arts de València a la Generalitat. La segona pinacoteca de l’Estat ha obert les portes de les zones rehabilitades i remodelades, una obra que respon a la fase 5 d’Intervenció (2013-2016), tasca per a qual s’han destinat quasi 11 milions d’euros.Tanmateix, el Museu valencià no està del tot fet. Queda omplir de continguts les zones expositives com així han remarcat el secretari d’Estat i el conseller d’Educació, Cultura, Investigació i Esports, Vicent Marzà, així com tractar tot allò que ateny a la seua gestió.El Museu, que és de titularitat pública però de gestió autonòmica, ha d’abordar properament com es gestionarà. I en aquest sentit, segons fonts de Conselleria, la formula “més senzilla per a donar-li eixe sentit d’autonomia i dotar-lo d’estatuts, així com traure la direcció a través del codi de bones pràctiques, seria el Consorci”, però les mateixes fonts no descarten altres opcions.No obstant això, ha sigut un dia de satisfaccions i alegries tant per a l’alcalde Joan Ribó, com per al secretari d’Estat i per al conseller Marzà. Ribó ha fet èmfasi en el fet que “estem molt de temps esperant que arribara aquest moment”, exactament 30 anys esperant que acabaren les diverses fases, “i l’Estat ha de saber que la segona pinacoteca de l’Estat ha de tindre els recursos que li calen”.Per la seua banda, el conseller Marzà ha agraït a tots aquells que han fet possible que aquestes obres es realitzaren. I també ha aprofitat la línia que apuntava Ribó sobre el temps transcorregut dient que “quan encara no havia nascut, jo ja hi havia gent treballant en açò”. El conseller també ha posat en vàlua l’augment pressupostari -5,2 milions d’euros- perquè aquestes obres “no són un punt i final”.Se li ha preguntat al conseller sobre el Consorci i ha afirmat que es parlarà “a poc a poc”. Mentre que el secretari d’Estat ha afegit que “ara cal treballar el projecte museogràfic”.