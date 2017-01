El València Bàsquet guanya l’Alba de Berlín en un final que es va complicar (85-80)

Dijous, 12 de gener de 2017 a les 13:45h

Els valencians van deixar-se remuntar una renda de quinze punts però van aconseguir refer-se a temps



Javier Cid / València.



El València Bàsquet va vèncer l’Alba de Berlín en el segon partit de la segona fase de l’Eurocup després de salvar el partit al final quan l’equip alemany havia reduït fins a quinze punts el seu desavantatge en només sis minuts, però no van saber aprofitar l'oportunitat que va tenir per empatar el partit i el València va acabar aconseguint la segona victòria en la segona jornada del 'Top 16' de l'Eurocup.



El València Bàsquet va començar molt clavat en el partit dirigit amb encert per Guillem Vives i amb una bona activitat defensiva davant un Alba de Berlín que va eixir adormit i que només comptava amb Milosavljevic com a referència ofensiva vàlida. A poc a poc, l’equip alemany va despertar i gràcies a avançar la seua defensa i a un Atsur que va entrar molt bé al partit, van imposar el seu joc en un partit que es tornava boig (28-35, m.15).



Quan pitjor estaven les coses per al València, va aparèixer Rafa Martínez per a rescatar-lo amb cinc punts seguits. Després d'ell ho va fer Fernando San Emeterio i al València li va donar temps a arribar per davant al descans i a colpejar la moral de l'Alba (46-43, m.20).



En la represa, el València Bàsquet va eixir molt bé en el seu joc interior amb Dubljevic i amb Kravtsov com a eixos de l'atac i va aconseguir fer-se amb una renda considerable davant un Alba de Berlín que no desertava (58-48, m.26).



Una altra vegada va ser Atsur qui va donar aire als visitants, però poc després Siva va cometre una antiesportiva sobre Joan Sastre, que va despertar als taronja amb cinc punts seguits i va finalitzar un gran tercer quart amb un triple (68-58, m.30).



Cinc punts més del balear poc després d'arrencar l'últim quart van posar l'Alba contra les cordes (75-58, m.33) però l'equip alemany no es va ensorrar. Va portar la seua defensa al límit per a rebaixar el desavantatge, va accelerar al màxim els seus atacs i va sorprendre els locals, que ja es veien amb el triomf a la butxaca (80-77, m.39).



Però el València va saber escapar del pànic amb una cistella de Sikma i quan més pressionava l'Alba, després d'un triple d'Atsur i un robatori de Gaffney es va trobar amb un inesperat regal, ja que el nord-americà, incomodat al límit per Diot, va fallar el que semblava un contraatac senzill i va permetre als locals tancar el triomf des de la línia de tirs lliures.



Fitxa tècnica:



85 - València Bàsquet (24 + 22 + 22 + 17): Vives (10), Rafa Martínez (12), San Emeterio (13), Sikma (6), Dubljevic (15) -cinc titular- Thomas (3), Sato (-), Oriola (9), Sastre (10), Diot (2) i Kravtsov (5).



80 - Alba Berlin (20 + 23 + 15 + 22): Siva (5), Milosavljevic (8), English (12), Giffey (5), Gaffney (8) -cinc titular- Akpinar (11), Kikanovic ( 12), Miller (7), Atsur (11).



Àrbitres: Lamonica (ITA), Vojninovic (SER) i Radojkovic (CRO). Van eliminar per faltes personals el local Oriola (m.40) i el visitant Giffney (m.35).



Incidències: Partit corresponent a la segona jornada de la segona fase de l'Eurocup disputat al pavelló de la Font de Sant Lluís davant 7.500 espectadors.