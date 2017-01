Xúquer viu denuncia la paralització del pla contra inundacions de la Ribera

Divendres, 13 de gener de 2017 a les 00:00h

Xúquer Viu exigeix que es reprenguen les reunions de la Mesa de Participació sobre les actuacions de defensa davant inundacions del Baix Xúquer amb l’objectiu que “els projectes d’actuacions del Pla Global contra Avingudes del Baix Xúquer estiguen finalitzats al més prompte possible” després de la “delicada” situació viscuda a la Ribera com a conseqüència de les pluges torrencials del passat mes de desembre segons ha demanat en un comunicat.En la mateixa nota, l’entitat denuncia que “han transcorregut més de 5 anys des de la darrera reunió d’aquesta Mesa de Participació i 17 anys des que es va elaborar el primer esborrany del Pla Global de Prevenció d’Inundacions al Baix Xúquer” per la qual cosa anuncia que té intenció de, junt a altres representants de la Mesa de Participació, dirigir-se a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer perquè es reprenguen els treballs que es deixaren suspesos fa un lustre.El col·lectiu ecologista denuncia que en les ocasions en què s’ha dirigit a la Confederació reclamant la continuïtat dels treballs de la Mesa de Participació “se’ns ha contestat que la intenció de l’organisme era la de prosseguir amb aquest procés participatiu”, la qual cosa no s’ha produït.L’entitat recorda que va ser el 20 de maig de 2010, per iniciativa de la Confederació i convocatòria del director tècnic adjunt en eixe moment, quan es va constituir una Mesa de Participació sobre les actuacions de defensa contra inundacions del Baix Xúquer, la qual “va estar impulsada per Xúquer Viu que va jugar un important paper en la seua creació”. La Mesa està constituïda per representants de les tres administracions -estatal, autonòmica i local-, grups ecologistes, sindicats, organitzacions agràries, regants i entitats ciutadanes.En la convocatòria de la constitució es justificava la creació d'aquesta Mesa de Participació per les implicacions que aquest tipus d'actuacions té sobre el territori, el paisatge que ho envolta, els ecosistemes de ribera i lacustres, el patrimoni natural i cultural associat a l'aigua, les estructures agràries o els valors d'ús per al ciutadà són evidents, “per la qual cosa creiem que les solucions que s'adopten han d'escometre's comptant amb l'opinió i els punts de vista que poden aportar les administracions, els ciutadans, les entitats i grups afectats, així com els especialistes en la matèria”.Al llarg de diverses reunions celebrades en 2010 i 2011, una d'elles amb experts, es van abordar diversos temes relacionats amb els projectes de "Condicionament del riu Xúquer" i "Millora del drenatge de la Marjal Sud", partint de les conclusions de Pla de Recuperació del Xúquer, elaborat en 2008 després d'un procés de participació ciutadana.D'acord amb aquest Pla es concloïa que la normativa i directives europees aprovades en els últims anys ofereixen l'especial oportunitat de recuperar l'espai fluvial de la conca baixa del riu Xúquer, dels seus valors naturals, socials i paisatgístics juntament amb la resolució dels problemes d'inundabilitat en aquestes comarques incorporant els criteris de la Directiva 2007/60/CE relativa a l'avaluació i gestió dels riscos d'inundació.“Es considera, per tant –subratlla Xúquer Viu-, que els dos interessos, -la recuperació ambiental i la protecció contra inundacions- han de ser tractats al mateix nivell, de forma conjunta i des del principi, en la fase de planejament i disseny de les actuacions proposades.La darrera reunió de la Mesa de Participació tingué lloc el 14 de desembre de 2011 “amb el compromís de continuar treballant per abordar distints temes”. El responsable de la Mesa de Participació, Teodoro Estrela –director tècnic adjunt de la Confederació en eixe moment-, envià un escrit el 12 de gener de 2012 en el qual proposava la celebració de 4 reunions de treball.