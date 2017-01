EUPV demana que no s'autoritze la manifestació d'extrema dreta a Callosa de Segura

Dijous, 12 de gener de 2017 a les 16:00h

La diputada provincial d'EUPV per Alacant, Raquel Pérez, ha presentat aquest matí un escrit davant la Subdelegació de Govern a Alacant en la qual sol·licita que no s'autoritze la celebració d'una manifestació convocada per un grup d'extrema dreta el pròxim 21 de gener a Callosa de Segura en defensa del monòlit de la Creu dels Caiguts. Així mateix, Pérez també demana que es prenguen les mesures necessàries per a garantir la seguretat dels veïns i veïnes, així com la dels membres de la Corporació.El primer intent de retirada de la creu per part de l'Ajuntament de Callosa de Segura, amb què volien donar compliment a la Llei de Memòria Històrica es va donar el passat 14 de desembre, quan es va produir una concentració ciutadana per evitar-ho, així com també un exregidor del PP va bloquejar el pas amb el seu cotxe. Podeu ampliar informació sobre l'incident en aquest enllaç , a més podeu veure les posteriors mostres de suport per part del PCPV Per la seua part, Raquel Pérez explica en l'escrit que ha presentat en la subdelegació que aquesta mateixa setmana s'ha donat difusió a un cartell per les xarxes socials d'una manifestació en el municipi de Callosa de Segura organitzada per la falange per al pròxim 21 de gener a les 12h . “En el cartell es diu “Frente al terror rojo Callosa Lucha” i es demana la derogació de la Llei de Memòria Històrica i, per tant, estem davant un acte d'exaltació del feixisme, incitació a l'odi, discriminació i violència, delictes arreplegats en el codi penal”, ha explicat.La diputada d'EUPV ha recordat que des de l'aprovació en el ple de la retirada de la creu alguns edils ja van haver de suportar agressions verbals per part de falangistes, que es van tornar a repetir la nit del 14 de desembre.“El nostre col·lectiu a Callosa de Segura està patint atacs continus per voler fer complir la Llei de la Memòria Històrica que, recorde, va ser aprovada en 2007 per tots els grups polítics en el Congrés”, ha afirmat la diputada, qui ha afegit que EUPV no suportarà “ni un minut més aquestes agressions i prendrem les mesures que siguen necessàries per a detenir aquest despropòsit antidemocràtic”.