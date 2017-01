Un temporal de fred congelarà el País Valencià en els pròxims dies

Dijous, 12 de gener de 2017 a les 16:30h

Abrics, bufandes, el calor de llenya i la precaució en la carretera seran fonamentals al País Valencià a partir del cap de setmana i els dies posteriors. I és que després d’uns dies de temps assolellat i de temperatures fredes però suportables, les previsions meteorològiques per a la setmana que ve pronostiquen l’entrada d’una bossa d’aire polar continental que faria caure el mercuri sota zero i podria nevar en cotes molt baixes, sobre els 700 o 800 metres d’altitud.A poc a poc, i fins al diumenge, les temperatures aniran baixant però ja es notarà l’advecció d’aire fred segons Avamet-predicció. Segons la mitjana històrica d’Aemet, entre 1981 i 2010, el dia més fred de l'any al País Valencià durant aquestes dècades ha sigut el proppassat 9 de gener amb una mitjana de 7,6 graus. Aquest dia -dilluns passat- es va registrar una mitjana de 7 graus en el conjunt de la comunitat, 4 graus de mínima i 16 graus de màxima a València; tres graus i 16,3 graus a Alacant, respectivament, i 5 i 15,8 graus a Castelló.Com a curiositat, és molt habitual, segons Avamet, que abans d'una onada d'aire fred hi haja uns dies de ‘caloreta’. Un exemple clar és el que va passar en gener de 2005: cap als dies 18-19-20-21 hi van haver temperatures molt agradables, amb valors fins i tot superiors als 25ºC en ple gener. Uns dies després, una espectacular onada d'aire fred siberià va causar gelades generals a tot el territori, amb temperatures fins i tot de -10ºC en punts pròxims al litoral que van causar molts danys a l'agricultura valenciana. També es vam veure imatges insòlites com algunes platges nevades de la Marina Alta.Per altra banda, els llauradors, després de les pèrdues del temporal de pluges de desembre, tornen a estar en un ‘ai’ per les possibles gelades que poden cremar les collites.