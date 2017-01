Mulet titlla la senadora popular per Castelló de 'miserable' i 'vaga'

Dijous, 12 de gener de 2017 a les 17:15h

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha contestat aquest dijous, amb contundència, la nota de premsa emesa per la senadora per Castelló del PP Salomé Pradas, que ha intentat desqualificar l'activitat del senador territorial de Compromís , tal com es pot llegir en un comunicat de la coalició.Segons Mulet, "Pradas, segurament, aquest matí haurà sentit que li xiulaven les orelles quan bona part dels mitjans de comunicació de la província i de l'Estat publicaven que Compromís, amb dos senadors, sumem més iniciatives que la majoria de grups parlamentaris conjuntament i ha hagut d'invertir el seu temps en buscar ‘errors’ en la nostra activitat, adjuntant un llistat d'errors puntuals (com ara preguntar per municipis que en un llistat de l'INE estaven mal escrits i que, per ballar alguna lletra del municipi, la Mesa va retirar les preguntes. Altres per no figurar la pregunta entre interrogants en el full de text, altres per entendre la Mesa que reiteràvem preguntes quan enteníem nosaltres que no era així, etc.)". Preguntes que, segons el senador de Compromís, han estat reformulades i corregides.Carles Mulet, a més, assegura que "entre més de 3.000 preguntes ja registrades aquesta legislatura o 6.000 en l'anterior (la legislatura curta, on també va estar Pradas), és fàcil trobar alguna errada". Per al senador de Compromís, l'actitud de Pradas és "mesquina", "miserable" i "repugnant", i afegeix que "la senadora popular ha demostrat ser una vaga. En les dues legislatures que ha estat no ha participat en res. No ha fet cap proposta per a les comarques de Castelló, els seus marcadors han estat al zero, ha perdut més temps a criticar Compromís per les seues propostes o accions, que en articular mitja proposta”.