El PSOE exigeix data i quantia per a pagar les ajudes de les inundacions de desembre

Dijous, 12 de gener de 2017 a les 18:15h

EP / Madrid.



El PSOE ha demanat al Govern espanyol explicacions sobre la quantia de les ajudes a les zones del País Valencià afectades per les inundacions del passat mes de desembre, així com les dates en què es preveu el pagament d’aquestes.



El secretari general dels socialistes en el Congrés espanyol, Miguel Ángel Heredia, juntament amb els coordinadors de les diverses regions afectades per aquests successos, han registrat una bateria d'iniciatives parlamentàries en les quals exigeixen més informació sobre aquest tema,ara que es compleix un mes des que van ocórrer els fets.



"Deixadesa" al govern espanyol



"Ja ha passat un mes i, després de les visites i les fotos de representants del Govern visitant les zones afectades, existeix poca informació sobre totes aquestes qüestions", ha dit Heredia, qui espera que "aquesta vegada l'Executiu siga més expeditiu i engegue, com més prompte millor, els mecanismes perquè els municipis reben les ajudes".



El dirigent socialista ha mostrat la seua preocupació perquè es repetisca la "deixadesa" que l'executiu ha mostrat en situacions semblants i ha posat com a exemple el cas de la província de Màlaga en anys anteriors. "Encara hi ha molts municipis malaguenys esperant les ajudes per les inundacions del 2012 i del 2015. Sembla que, al PP, se li donen millor les fotos que els pagaments", ha criticat.