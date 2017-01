Un projecte pioner d'innovació pedagògica d'Orba s'explica a través d'un documental

Dilluns, 16 de gener de 2017 a les 00:00h

Aquest febrer s'inicien les exhibicions del reportatge documental Ojo de agua, una mirada diferente, que comença el seu camí el 2 de febrer a la Universitat Florida (Catarroja) i que seguirà a Ontinyent i Castelló de la Ribera en unes jornades de docu-fòrum realitzades pel Consell de la Joventut d'Ontinyent i el Centre Social "La sardinera" , respectivament.En el documental es parla d'“ Ojo de agua ambient educatiu ”, un espai d'aprenentatge alternatiu, situat a Orba (Marina Alta), que porta endavant un projecte d'innovació pedagògica pioner. En aquest, els menuts, entre 3 i 18 anys, conviuen junts i decideixen per ells mateix com utilitzar el seu temps, així com què i quan aprendre i com, on i amb qui volen aprendre, tal com es pot llegir en la seua pàgina web . També afegeixen que el propòsit d'aquest projecte és crear un entorn relaxat lliure de pressions externes als alumnes i que tinguen les oportunitats per conèixer-se a ells mateixos i descobrir les seues motivacions vitals.