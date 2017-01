L'alcalde d'Alacant haguera gestionat 'd'una altra manera' la llei de Memòria Històrica

Dijous, 12 de gener de 2017 a les 20:00h

L'alcalde d'Alacant, el socialista Gabriel Echávarri, ha assegurat que des del grup del PSPV "mai" s'han sentit "còmodes" amb la gestió de l'aplicació de la llei de Memòria Històrica per al canvi de carrers franquistes tal com ho han dut a terme els seus socis de govern Guanyar Alacant i Compromís, que gestionen les regidories encarregades del canvi de noms: Estadística i Memòria Històrica.Així s'ha pronunciat el primer edil en declaracions remeses per l'alcaldia aquest dijous, després de conèixer-se que el jutjat contenciós administratiu número 4 obliga a recuperar els noms franquistes dels carrers que s'han canviat, en haver acceptat les mesures cautelars sol·licitades pel grup del PP en un recurs contra l'acord de Junta de Govern per a la seua modificació.L'alcalde socialista ha detallat que el PSPV haguera gestionat "d'una altra manera" l'aplicació de la llei de Memòria Històrica i ha comentat que "lògicament acatem la decisió del jutge". "Els socialistes mai ens vam sentir còmodes amb la forma de dur a terme aquesta iniciativa", ha explicat perquè "sense oblidar que es tracta de complir la llei, nosaltres ho hauríem fet d'una altra manera".El procés de canvi de plaques va començar el passat 13 de desembre, tal com podeu comprovar en el següent enllaç , amb el qual es volia complir la Llei de Memòria Històrica canviant la denominació de 46 carrers que honoraven franquistes.Per la seua banda, des del sindicat CCOO s'ha donat suport, en un comunicat, a la gestió de l'edil de Memòria Històrica, Maria José Espuch, a qui han demanat que "es prenguen les mesures legals i polítiques necessàries per a frenar" una resolució "escandalosament injusta".En aquest sentit, ha confiat que "no siga el final" i que Alacant "no es veja forçada a tornar a col·locar noms de persones que van trair la legalitat vigent el 1936 en les seues vies públiques". El sindicat ha recordat que el colp del 1936 "va ser contra un govern legítim" i que, "més de 41 anys després de la mort del dictador", és moment que s'"honre en la seua llista de carrers als qui han fet gran la ciutat o la democràcia".CCOO ha atribuït al PP no haver "volgut solucionar en 20 anys" la situació i que ara l'Ajuntament d'Alacant pot veure's obligat "a retolar els carrers amb una denominació il·legal i, segurament, inconstitucional"."Des de CCOO considerem que, a més de complir la llei de Memòria Històrica, existeix un imperatiu moral de muntar guàrdia davant l'oblit promogut durant tots aquests anys per institucions i governs", han assenyalat.