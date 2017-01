El judici laboral més important del País Valencià desaparegut a la premsa

Divendres, 13 de gener de 2017 a les 08:45h













Dimecres va celebrar-se la vista per l’ERO de Radiotelevisió Valenciana (RTVV) a l’Audiència Nacional espanyola, denunciat per la CGT . Sense saber encara quin serà el resultat, és fàcil advertir que es tracta del judici laboral més important dels darrers anys al País Valencià, no només pel gran nombre de treballadors afectats –més de 1.600- sinó també pel cost que tindrà per a les precàries arques públiques si finalment el jutge anul·la l’ERO – fins a 150 milions – i les implicacions polítiques evidents: l’anul·lació de l’anterior ERO va suposar el principi de la fi del govern de Fabra i l’actual ve defensat per un executiu liderat pel partit que va recórrer per la inconstitucionalitat del tancament de RTVV i que ara, en canvi, diu el contrari. El secretari general de la UGT, José Maria Álvarez, s’ha desplaçat fins a la porta de l’Audiència per donar suport als treballadors.