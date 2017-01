El PSPV proposa un FLA a interès zero i la condonació del deute valencià

Divendres, 13 de gener de 2017 a les 09:15h

El síndic del grup parlamentari socialista a les Corts Valencianes, Manuel Mata, ha proposat al president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que trasllade durant la conferència de presidents que el País Valencià dispose d’un Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) a tipus d’interès zero i que s’articule un pla perquè durant els pròxims anys el govern espanyol assumisca el deute valencià. Així s’ha pronunciat Mata davant dels mitjans abans de la reunió mantinguda amb Puig per preparar la conferència de presidents autonòmics de la pròxima setmana.El síndic socialista ha dit que el FLA “és un préstec que l'Estat ens fa per no finançar-nos de manera correcta, agreujant encara més la nostra complexa situació". Sobre el deute, Mata ha dit que més del 70% “ja està mutualitzat pel govern central i, davant els ulls de les institucions europees, ja és deute d'Espanya”. En aquest sentit, ha afegit que “Rajoy hauria de fer un esforç per assumir-lo definitivament, amb la qual cosa donaria oxigen als nostres comptes i garantiria que els ciutadans tinguérem els drets i les llibertats que marca el nostre Estatut ".El portaveu parlamentari del PSPV-PSOE ha indicat que el president espanyol "ha d'entendre que som les autonomies les que garantim els serveis bàsics d'educació, sanitat i serveis socials als ciutadans i, per tant, totes necessitem disposar d'un finançament equilibrat i semblant que permeta a tots els ciutadans d'Espanya disposar dels mateixos drets independentment del seu lloc de residència i acabar amb aquesta situació insostenible".En aquesta línia, el dirigent socialista ha qualificat d'"intolerable" que hi hagi una diferència de fins a un 10% entre la comunitat millor finançada i la pitjor finançada i ha advertit que "no seguirem tolerant una discriminació cap als valencians i valencianes com l'actual, de manera que urgeix la necessitat de dissenyar un nou model de finançament que garantisca als ciutadans d'aquesta comunitat els mateixos drets que els de qualsevol altra autonomia ".