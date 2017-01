‘L'Aneguet Lleig’, d’Albena Teatre, torna aquest divendres al Teatre El Musical

Divendres, 13 de gener de 2017 a les 09:15h

Dirigida per Carles Alberola i amb música i cançons originals, es va estrenar l'octubre del 2015 i va estar en cartell al Teatre Escalante fins a finals de desembre



RedactaVeu / València.



La producció 'L'Aneguet Lleig' de l'Escalante Centre Teatral, dependent de la Diputació de València, creada per Albena Teatre el 2015 i reconeguda amb el Premi Max al Millor Espectacle Musical, torna de nou aquest divendres al Teatre El Musical (TEM).



El TEM --espai al qual s'ha traslladat tota la programació de l'Escalante fins que finalitzen les obres de l'edifici-- acollirà aquest divendres, a les 20 hores, la reposició d'aquest espectacle musical que parla de la importància de l'autoestima i la confiança en nosaltres mateixos.



Es tracta d'un muntatge elaborat cent per cent amb talent valencià del qual, com ha explicat Rosa Pérez Garijo, diputada de Teatres, Memòria Històrica i Inclusió Social, "ens sentim especialment orgullosos tant per la seua enorme i reconeguda qualitat artística com per ser una obra que posa en valor qüestions fonamentals per a nosaltres, com la igualtat des de la diferència, i que avança en la inclusió social".



El muntatge, una adaptació lliure en valencià del conte d'Hans Christian Andersen, podrà veure's fins el pròxim 5 de febrer en les 22 funcions escolars matutines a les quals ja han confirmat la seua assistència més de 6.000 estudiants procedents de diversos col·legis i instituts valencians i en les cinc funcions obertes al públic familiar i adult que es realitzaran tots els diumenges a les 18 hores --a excepció de la d'aquest divendres--.



'L'Aneguet Lleig', dirigida per Carles Alberola i amb música i cançons originals, es va estrenar l'octubre del 2015 i va estar en cartell al Teatre Escalante fins a finals de desembre.



Durant aquests mesos, prop de 12.000 espectadors van acudir a les diferents funcions programades al teatre de la Diputació, tant per a escolars com per al públic familiar durant els dies festius.



Aquesta rondalla teatral, que mai ha eixit de gira per la seua complexitat tècnica i pel fet que el format de la qual es va crear específicament per al Teatre Escalante, s'ha readaptat per a ser representada a l'escenari del Teatre El Musical. L'elenc d'actors de llavors es repeteix de nou --Ana Burguet, Héctor Fuster, Josep Zapater, Manuel Maestro, Neus Alborch, Noèlia Pérez, Ramón Ródenas, Rebeca Artal-Date-- a excepció del de l'actriu Anna Alborch, qui va ser fitxada per la companyia Dagoll Dagom en acabar 'L'Aneguet Lleig' i qui ha sigut substituïda per Victoria Mínguez.