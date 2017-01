Comença l’ona polar amb el descens de temperatures i ratxes de vent de fins a 100 km/h

Divendres, 13 de gener de 2017 a les 10:00h

Bufandes preparades, abrics fora dels armaris, barrets, plumífers i cadenes de cotxe per als pròxims dies són alguns dels elements que es veuran arreu del País Valencià davant l’arribada de un front d’aire polar que farà tremolar els valencians i els mercuris.L'ona de fred entrarà aquest divendres al País Valencià per les comarques del Nord, on les temperatures baixaran al llarg del dia de forma notable a l'interior amb mínimes al final del dia i, a més, es registraran fortes ratxes de vent de fins a 100 km/h, segons Aemet.Així, les mínimes descendiran aquest divendres fins a 6º en comparació d'ahir en determinades localitats i baixaran fins als -1º a Morella (Els Ports) o Requena (Plana Utiel-Requena).No obstant això, es preveu que siga aquest dissabte el descens tèrmic serà més acusat. D'aquesta manera, dels 17º que aconseguirà València hui, aquest dissabte baixarà fins als 14º, Alacant passarà dels 19º als 15º i Castelló, dels 16º als 12º.