El PP d’Alzira veu banderes republicanes a tot arreu

El grup municipal acusa el tripartit alzireny d’adoctrinar els xiquets durant la cavalcada dels reis d’Orient

Alzira.



La ciutat d’Alzira va celebrar, com totes les poblacions valencianes, la seua tradicional cavalcada de reis, el passat dia 5 de gener. Enguany, com a novetat, l’ajuntament havia anunciat un canvi d’itinerari. Alteració, però, que no afectà en res perquè els reis d’Orient arribaren a la plaça del Regne i se’ls fera entrega de les claus de les cases de tot el poble perquè durant la nit pogueren fer la seua feina: lliurar regals. Si fa no fa, la cavalcada alzirenya seguí les passes que fan milers de cavalcades al País Valencià, muntar un seguici amb balls, música, il·luminació, pirotècnia i carrosses amb personatges animats coneguts per la infantesa, així com altres de tarannà exòtic que relliguen amb allò de la procedència oriental dels reis susdits. Tot un conjunt de coses habituals a tot arreu.



Però, per al PP d’Alzira la cavalcada no fou tal sinó que, com manifestaren el passat dimecres al seu perfil de Facebook, la cavalcada de reis d’Alzira ha estat un acte en què el govern tripartit local s’ha “aprofitat per exhibir una vegada més l’ensenya republicana”. El PP adjunta, a més a més, dues fotografies amb un duc de grans dimensions, on suposadament li pengen unes tires amb els colors de la bandera de la República espanyola, és a dir: morat, groc i roig. Paradoxalment, en les fotografies del gegantesc duc es pot veure que els fils que li pengen formen una mena de faldilla, potser hawaiana, amb molts més colors a més dels esmentats, com ara el marró i el taronja. Però no, per al PP d’Alzira eixa combinació de colors sembla que ha d’estar prohibida, ni que siga en una faldilla, i “exigiran explicacions” perquè, per als conservadors, “aprofitar un acte infantil per a fer apologia de símbols ideològics, és simplement indecent”.











Duc amb una faldilla de colors. Foto: PP d'Alzira. Duc amb la faldilla de diversos colors. Foto: PP d'Alzira.Duc amb una faldilla de colors. Foto: PP d'Alzira.