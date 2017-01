La identitat dels valencians de la mà de Ferran Archilés al programa de ràdio 'La Represa'

Dissabte, 14 de gener de 2017 a les 00:00h

Aquesta setmana el programa de ràdio 'La Represa ' parla de la identitat dels valencians i de qüestions d'identitat nacionals amb Ferran Archilés, professor d'Història Contemporània de la Universitat de València i nascut a Castelló de la Plana.L'entrevistat ha investigat sobre la identitat valenciana i l'obra de Joan Fuster perquè, tal com relata, des que va descobrir el llibre Nosaltres els valencians amb catorze anys, el va impactar tant que ja mai l'ha deixat. És més, conta com va arribar a descobrir aquesta publicació, quan un professor va llegir un paràgraf a classe que el va impactar tant que va demanar als pares que li compraren eixe llibre i l'atzar va fer que, per error, la seua mare arribara amb el llibre de Fuster i no amb el que realment el seu docent havia llegit a l'escola, que era La llengua dels valencians de Manuel Sanchis Guarner.