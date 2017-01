L'exòtic cranc blau s'expandeix sense control per la desembocadura del riu Millars

Diumenge, 15 de gener de 2017 a les 00:00h

L'any 2014 es va detectar el primer exemplar, d'una de les 100 pitjors espècies invasores del Mediterrani, que procedeix de la costa est de l'atlàntic americà

Foto: Consorci de la Desembocadura del Riu Millars.



El primer individu de cranc blau (Callinectes sapidus) es va localitzar al Paratge Protegit de la Desembocadura del riu Millars el mes d'octubre del 2014. Va aparèixer a la gola sud a l'interior d'una nansa utilitzada per a capturar tortugues d'aigua dolça en el transcurs d'una campanya de seguiment de quelonis. L'expansió d'aquesta espècie atlàntica americana ha sigut brutal en tan sols dos anys. Un fet que no sols ha ocorregut a la desembocadura del riu Millars sinó també a tot el País Valencià, on se la considera una de les 100 pitjors espècies invasores del Mediterrani, arran d'aquesta excepcional proliferació, tal com explica el



“La primera vegada que el vam trobar es tractava d'un exemplar aïllat adult. La gola sud encara estava tancada i l'aigua era salobre. Després, no vam tornar a tindre notícies del cranc blau fins a maig del 2016, que ha sigut una barbaritat. Han començat a eixir d'una manera exagerada. Des del mes de maig estem veient-los caminant per la vora del riu i pel fons, fins i tot en època de reproducció es veuen emparellats. Després, els pescadors han estat comunicant-nos que els trauen per quilos i diàriament. Els pesquen amb canya i amb sardina”, explica detalladament David López, guarda del Consorci riu Millars.

Crancs blaus en una nansa. Foto: Consorci Desembocadura del Riu Millars.



Des d'aquesta entitat expliquen que van comunicar la troballa d'aquesta espècie invasora immediatament a la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana. Per això, un equip de tècnics del Servei de Vida Silvestre es va desplaçar al Millars i va realitzar un mostreig. El resultat va ser preocupant, ja que es van trobar una gran quantitat de crancs blaus de diferents mesures i edats. Però, aquesta gran proliferació no sols està passant a la desembocadura del Millars, sinó que també ocorre a tot el País Valencià, asseguren des del consorci.



“La situació del cranc blau amb dades actualitzades des de fa unes setmanes és que està present a tot el litoral mediterrani valencià, des del nord de Peníscola (Baix Maestrat) fins al sud de Guardamar (Safor), al litoral costaner de les tres províncies, en desembocadures de rius i a les zones humides”, afirma Juan Jiménez, cap del servei de Vida Silvestre de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de la Generalitat Valenciana.





Cranc blau en la mà d'un pescador. Foto: Consorci Desembocadura del Riu Millars.



Un informe oficial preocupant



La Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental del Govern Valencià ha publicat recentment un informe que avalua la situació del cranc blau al País Valencià entre el període 2014 i 2016. Els primers avisos de la presència de l'espècie els van fer l'any 2014 pescadors del Palmar de l'Albufera de València i pescadors esportius que els havien capturat amb canya. En aquell moment, les captures eren escasses, d'entre 1 i 2 individus,però en l'actualitat es trauen animals de totes les edats, talles i fins i tot femelles carregades d'ous. Per exemple, els pescadors del Palmar han arribat a pescar en dos dies més de 100 quilos de crancs blaus.



Entre les 100 espècies exòtiques més perilloses



Segons l'informe, l'espècie s'ha registrat ja en 12 països mediterranis. A conseqüència d'aquesta excepcional proliferació és considerada una de les 100 pitjors espècies invasores del Mediterrani. “Des del Servei de Vida Silvestre hem d'estar damunt de les espècies invasores per a veure la seua expansió però especialment l'efecte sobre les nostres espècies amenaçades. Valorem les possibilitats d'eradicació però en aquest cas són nul·les perquè ja tenim l'experiència d'altres casos. Farien falta enormes recursos econòmics i així i tot seria pràcticament impossible. Ara estem en la tercera fase que és veure si el cranc blau afecta alguna espècie vulnerable com per exemple els bivalves d'aigua dolça que hi ha a les nostres zones humides”, apunta Jiménez.





Crancs blaus. Foto: Consorci Desembocadura del Riu Millars.



Com ha arribat ací?



El cranc rep el seu nom per les potes de color blau purpuri. Aquesta espècie habita originàriament les llacunes, la costa i els estuaris de la costa atlàntica des de nord Amèrica fins a Uruguai. Són crustacis que mengen qualsevol cosa, des de clòtxines, caragols, peixos fins i tot carronya i a altres crancs blaus. Aquesta espècie està present a la costa mediterrània espanyola des de fa anys però ha sigut des del 2015 quan s'ha disparat la seua expansió, tal com s'explica al comunicat del Consorci de la Desembocadura del riu Millars.



“La mà de l'home ha d'estar darrere però d'una manera indirecta. No sabem si ha arribat a través de l'aigua de llast dels vaixells de transport, si han estat els corrents que han traslladat les larves entre poblacions mediterrànies orientals i occidentals o si estem veient un procés de canvi climàtic. La temperatura de la Mediterrània occidental està augmentant i els crancs s'estan adaptant ràpidament. Però no és un fenomen valencià, està passant a tot el litoral mediterrani occidental d'una forma rapidíssima”, aclareix Juan Jiménez.





