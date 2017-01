17 anys sense Enric Valor

Divendres, 13 de gener de 2017 a les 11:45h

La seua figura i llegat continua més viu que mai perquè la seua obra ha inspirat recentment una òpera i les seues rondalles continuen contant-se i acompanyant-nos per sempre



RedactaVeu / València.



Hui, 13 de gener, fa 17 anys que ens va deixar



Pot ser que les Rondalles valencianes siguen la publicació que més representa Valor, però de ben segur que la gran majoria d'estudiants de valencià hauran consultat en algun moment o altre La flexió verbal, encara que és cert que, amb les noves tecnologies i Internet, potser ha quedat una mica en l'oblit. Però aquestes dues publicacions molt fàcilment hauran passat per les mans de molts valencians.

El mig pollastre per Dani Miquel. Vídeo: Canal La Casa Cantonera



Certament, les rondalles són les que han traspassat les pàgines impreses per acabar en diferents formats, ja que s'interpreten aquestes històries amb titelles, a través de la recent estrenada òpera, La mare dels peixos, o mitjançant els tan necessaris contacontes. Tot seguit, vos deixem alguns d'aquests exemples, com ara el cas dels alumnes de magisteri de la Universitat d'Alacant que conten



Però, no sols les rondalles traspassen al món audiovisual, ja que ací hi ha un exemple de Melderomer col·lectiu audiovisual que, convidant a la desconnexió i a lectura, ha fet un clip sobre la novel·la La idea de l'emigrant, una història que narra les dificultats de l'alfabetització al País Valencià rural de començaments del segle XIX.

'La idea de l'emigrant'. Vídeo: Canal Melderomer.tv



Repàs biogràfic



I pels que encara no coneguen massa la vida d'Enric Valor, farem un breu repàs. Va nàixer a Castalla (l'Alcoià) el 22 d'agost del 1911 i va estudiar professorat mercantil a l'Escola de Comerç d'Alacant. Mentre s'iniciava en el món professional, simultàniament estudiava llengua i literatura catalanes de manera pràcticament autodidacta.



Als dèneu anys va començar a col·laborar a la revista satírica El Tio Cuc. Durant la república, a Alacant, va intensificar la tasca com a periodista, escriptor i activista polític. Al mateix temps, va col·laborar regularment amb la premsa nacionalista valenciana a llocs com El Camí, El País Valencià i La República de les Lletres.







Vídeo: Canal La ruta del mas de Planisses a partir de l'obra d'Enric Valor a Castalla.Vídeo: Canal Francesc Coordinadora Valencià



Però, pel que molts el recordaran és per la seua tasca de recollida durant anys de les rondalles de la tradició oral a les zones rurals de tot el País Valencià, que reuneix un corpus de trenta-sis rondalles de gran valor folklòric i narratiu que es veuen reforçades de contingut valencià, a les quals posa en joc un llenguatge expressiu i les converteix en les peces literàries que molts coneixen ja.





