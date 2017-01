El València queda eliminat de la Copa després d’una altra derrota (2-1)

Divendres, 13 de gener de 2017 a les 11:45h

El València es va acomiadar ahir de la Copa del Rei després de caure derrotat davant el Celta a Balaídos. L’equip dirigit per Voro estava replet de suplents i jugadors del planter que van fer un partit intermitent en el qual Vinicius Araujo, que jugava amb el València trenta-un mesos després, va marcar l’únic gol reivindicant que vol quedar-se al conjunt valencià.El partit no va tindre massa història. El València necessitava quatre gols i els jugadors del planter i suplents que van eixir estaven amb ganes però no podien amb un Celta que va jugar amb el marcador d’anada i sense pressions. El partit va servir per a veure la tornada d'Araujo amb gol i la falta d’actitud de Parejo en els minuts que va jugar. De fet, va provocar la falta del segon gol del Celta.L’encontre va començar amb els jugadors del planter i suplents del València intentant combinar. Bakkali impregnava velocitat i regat i els Soler, Lato i Mir sumaven minuts i experiència que van transformar en bon joc inicial del València. Amb el pas dels minuts, el Celta va anar arribant a la porteria valenciana però el partit va arribar al descans amb un empat a zero previsible i sense que els porters hagueren de fer massa.En la represa, Voro va donar entrada a Parejo per Soler, que guanya importància, i es va reservar per al partit de diumenge davant l’Espanyol. Parejo, que no té l’actitud necessària per jugar en el València, va deixar rematar sol Giuseppe Rossi, que va avançar de fort xut sec al Celta.