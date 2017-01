Condemnen l'expresident Olivas a any i mig de presó per falsificar una factura

Divendres, 13 de gener de 2017 a les 12:45h

El jutge condemna també Vicente Cotino --nebot de Juan Cotino-- a la mateixa pena per computar el pagament com a despesa deduïble en la seua liquidació de l'Impost de Societats

La dona d'Olivas, l'expresident Olivas i Vicente Cotino al judici.

EP / València.



El Jutjat penal número 6 de València ha condemnat l'expresident de Bancaixa i de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas a la pena d'un any i mig de presó per falsificar una factura d'un ingrés de 500.000 euros per uns serveis d'assessorament a Vicente Cotino, nebot de l'expresident de les Corts Juan Cotino, que mai va realitzar.



Així consta en la sentència, la fallada de la qual ha sigut avançada pel Tribunal Superior de Justícia valencià, en la qual la jutgessa condemna Olivas per delictes de falsedat en document mercantil i contra la Hisenda Pública. A més, l'expresident de la Generalitat haurà de pagar una multa de 151.800 euros.



Al costat d'Olivas, el jutge condemna també Vicente Cotino a la mateixa pena per computar aqueix pagament com a despesa deduïble en la seua liquidació de l'Impost de Societats. Per la seua banda, la dona d'Olivas, Mercedes Álvarez, acusada en el procediment per l'Advocacia de l'Estat, ha sigut absolta, ja que no està suficientment acreditat que participara a idear i executar la factura irregular del seu marit, que ella va signar cinc anys després d'emetre's. La jutgessa aplica l'atenuant simple de dilacions indegudes.



Olivas sempre ha negat que cometera algun tipus de frau fiscal en l'operació amb Vicente Cotino i va insistir que va cobrar 500.000 euros a l'empresari (més IVA) per assessorar-lo i intervenir en la venda d'unes accions de la seua empresa eòlica en una operació que va ser "beneficiosa" tant per a Cotino com para Bancaixa --entitat que presidia-- i Iberdrola --on era conseller--.



L'operació qüestionada se centrava en la venda de participacions de Projectes Eòlics Valencians S.A. --amb accions d'Endesa (55%), Sedesa (25%) i Bancaixa (20%)-- a Iberdrola. En concret, Cotino, amo de Grup Fiscal Asedes Capital S.L., a qui pertanyia Sedesa, va demanar a Olivas que l'ajudara a vendre el 25% d'actius a la companyia elèctrica. A canvi, i si s'obtenia una plusvàlua de 39 o 40 milions, li va oferir un pagament de 500.000 euros més IVA.