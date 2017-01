Oltra: ‘No estic d'acord amb el primer ERO de RTVV però les lleis s'han de complir’

Divendres, 13 de gener de 2017 a les 13:15h

Com cada divendres, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha oferit la roda de premsa posterior on ha estat preguntada sobre el recent judici sobre l’ERO de RTVV que se celebrà el passat dimecres a l’Audiència Nacional a Madrid.Se li ha demanat que donara una valoració política sobre el judici i el motiu pel qual s’arribava als tribunals. Així, Oltra ha respost als periodistes que “el tancament de RTVV no hauria d’haver-se produït”. Ha valorat com un “empastre” el primer ERO del PP i ha dit que, a hores d’ara, aquest “empastre administratiu que ens ha deixat l’anterior govern estem gestionant-lo”.Seguidament, ha afirmat que políticament “estàvem i estem en contra d’aquell tancament” i ara “hem de gestionar l’emprastre en diversos àmbits". Concretament, "a les corts valencianes amb la llei de la Consell Valencià de Mitjans de Comunicació (CVMC)”Sobre “l’empastre judicial” ha dit que “algunes lleis no m’agraden, però les hem d’aplicar. No m’agrada la llei de tancament però l'hem d’aplicar” i, per aquest motiu, l’advocacia de la Generalitat ha fet “una defensa tècnica dels arguments vigents, agraden o no als advocats. Fan una defensa tècnica que no té res a veure amb la postura política”, ha conclòs.