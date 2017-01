‘Si (l’expresident Olivas) no és molt honorable en la seua vida, potser el títol no li va bé’

Divendres, 13 de gener de 2017 a les 13:30h



RedactaVeu / València.



Seguint amb el protocol de la roda de premsa posterior al consell, la vicepresidenta, Mónica Oltra, ha valorat “políticament” la sentència per frau documental a l’expresident de la Generalitat José Luís Olivas. Oltra ha sigut contundent: “Aquest és el descontrol”, fent referència al fet que “un expresident siga condemnat per falsedat documental”, i després ha ironitzat en dir que, “és un comportament exemplar que un expresident faça frau”.



“Açò és amb el que ens toca lidiar al govern del Botànic. Alçar la mala fama, la mala imatge dels valencians. Aquest tipus d’activitats delictives no ens defineixen com a poble, sinó als membres del PP que establiren un règim de saqueig sistèmic allà on governaren amb majoria absoluta”, ha continuat.



Finalment, ha reflexionat que, donades les circumstàncies que envolten l’expresident popular, “s’haurien de revisar els honors de ser expresident”, perquè, algú que perd eixa exemplaritat...” ha deixat caure. En aquest sentit, se li ha insistit sobre si se li retirarà el títol de Molt Honorífic. Sobre això, la vicepresidenta ha respost que ja “es va fer una modificació de la llei que va introduir aspectes en aquest sentit. Una persona té una sèrie de pejoratives segons el càrrec que ha ostentat. Si ja no és molt honorable en la seua vida, potser el títol no li va bé”.