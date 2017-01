El Consell continua endavant amb la Llei de Seguretat Ferroviària, 'un referent en el sector'

Divendres, 13 de gener de 2017 a les 15:00h

Aquest divendres, el consell ha donat la seua conformitat a l'avantprojecte de Llei de Seguretat Ferroviària que, per a continuar la seua tramitació, ara se sotmetrà a exposició pública, tal com ha explicat Maria José Salvador, consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, en roda de premsa, acompanyada de la vicepresidenta Mónica Oltra.Aquesta norma estableix un marc jurídic per adaptar la normativa europea al sistema ferroviari i tramviari del País Valencià perquè, segons explicava Salvador, tant la directiva europea com la llei estatal no inclouen l'aplicació a metros i tramvies i altres sistemes de ferrocarril lleuger. És més, la consellera ha posat de relleu que no existeixen referents autonòmics sobre aquest tema. És per això que Salvador ha posat de manifest que aquest projecte “aspira a convertir-se en un referent en el sector”, més focalitzat en els ferrocarrils urbans, suburbans, de curta distància i xarxes de tramvies.Aquest avantprojecte de llei vol establir normes i procediments de caràcter preventiu i correctiu, per a, així, promoure la seguretat ferroviària i evitar que s'haja de passar per situacions com la de l'accident de metro del 3 de juliol del 2006, ja que, en paraules de Salvador: “No volem que es repetisquen aquests fets” perquè, tal com ha recordat Mónica Oltra, aquest accident era “previsible i evitable”. Per això, el Consell ha tret endavant aquest text.La futura llei s'aplicarà al sistema ferroviari de competència al País Valencià i abastarà els requisits en matèria de seguretat del sistema en el seu conjunt. Una de les novetats proposades, que segueix el model europeu d'assignació de responsabilitat en matèria de seguretat, és la creació de l'Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària, que serà l'autoritat responsable en aquesta matèria i funcionarà com a organisme autònom, amb personalitat jurídica pròpia i amb un alt grau d'independència per al compliment de les seues finalitats.Salvador ha remarcat que gràcies a aquesta agència es comptarà amb una “major eficàcia i transparència”, ja que separa aquesta escomesa de les entitats gestores de la pròpia infraestructura.D'altra banda, la recerca d'accidents i notificació d'incidents es veurà reforçada mitjançant la creació d'una Comissió d'Investigació d'Accidents Ferroviaris com a òrgan col·legiat permanent de recerca tècnica d'accidents i incidents significatius.Altra de les novetats que aporta aquesta norma és la certificació de seguretat que les entitats ferroviàries hauran d'obtenir amb caràcter previ i necessari per a la prestació de qualsevol servei ferroviari. A més, la llei compta amb potestat sancionadora i les multes més greus poden arribar a ser de 380.000 euros.