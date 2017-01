La 18a Fira de Sant Sebastià de Silla impulsa el comerç local

Divendres, 13 de gener de 2017 a les 15:15h

Fira de Sant Sebastià.

Foto: Ajuntament de Silla.



RedactaVeu / Silla.



Aquesta dihuitena edició de la Fira de Sant Sebastià de Silla, que té com a protagonistes el comerç de proximitat i l'agricultura ecològica, se celebrarà el 20, 21 i 22 de gener en aquest municipi de l'Horta Sud. L'ajuntament presenta enguany un esdeveniment renovat i amb canvis importants, ja que centren els seus objectius a convertir-lo en un instrument per a impulsar el comerç local.



Josep Ll. Melero, regidor de Promoció Econòmica, així ho destaca, ja que explica que el sector comercial és un eix fonamental de vertebració de l'estructura econòmica i social d'un poble.



La Fira de Sant Sebastià presenta canvis importants per a aquesta edició perquè, des del consistori, volen promocionar i difondre l'oferta comercial del municipi i millorar la imatge del comerç i la seua atractivitat mitjançant la creació de la marca de comerç local: “Comerç de Silla et dóna vida!”.





XVIII Fira Sant Sebastià. Foto: Ajuntament de Silla.



Una altra de les novetats és que, a més de les accions de màrqueting clàssiques, la fira apostarà per l'audiovisual i les xarxes socials per tal de promocionar el comerç local, així com marxandatge que es repartirà en la fira i la realització de diferents activitats encaminades a promoure el comerç, com ara un 'photocall', una globotada o el sorteig xecs de compra.





