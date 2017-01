Exigeixen tancar ‘l’obsoleta i envellida’ nuclear de Cofrents

Dissabte, 14 de gener de 2017 a les 00:00h

La Plataforma Tanquem Cofrents ha decidit reactivat la seua lluita per a advertir a la societat valenciana que, “per culpa de la central nuclear, convivim cada dia amb un risc creixent”, segons ha anunciat en un comunicat fet públic aquest divendres en el qual l’entitat --formada per una desena d’entitats ecologistes, sindicals i socials-- expressa també el seu rebuig a la construcció d'un Magatzem Temporal Individualitzat (MTI) a Cofrents, ja que que suposa un “pas previ per a perllongar encara més el funcionament d'una nuclear obsoleta”.“Expressem la nostra completa oposició a la petició d'Iberdrola al Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme per a la construcció d'un Magatzem Temporal Individualitzat (MTI) a la central nuclear de Cofrents, petició que té com a objectiu acumular encara més combustible nuclear de la central que el mantingut en la piscina de la central”, assegura la Plataforma, per a la qual és “evident” que la construcció del MTI “conduiria a un increment del risc de contaminació nuclear per a totes les comarques properes a la central, en augmentar la quantitat de combustible nuclear emmagatzemat a les instal·lacions de Cofrents”.A més a més, alerta que aquest risc “es multiplica en l'actualitat”, ja que, a conseqüència del Canvi Climàtic, el perill de pluges torrencials al País Valencià i el conseqüent risc d'inundacions com les d'aquesta tardor, “poden afectar també les instal·lacions de la central”.Des de la plataforma antinuclear valenciana alerten que el projecte de construcció del MTI és el “primer pas del pla perpetrat per Iberdrola per a perllongar el funcionament de la central més enllà de la vida útil per a la qual va ser dissenyada”.En la mateixa nota, el col·lectiu explica que, actualment, Cofrents té autorització d'activitat fins el 2021, després d'ampliar el seu permís de funcionament el 2011 durant deu anys més i adverteix que “perllongar el funcionament d'una central ja envellida augmenta sens dubte el risc d'accidents i, addicionalment, implica augmentar la contaminació de les instal·lacions originals, la qual cosa converteix Cofrents en un perill major i que creix cada dia”.Finalment, Tanquem Cofrents anuncia que ha acordat renovar la coordinació entre els seus col·lectius integrants, així com iniciar una “campanya d'informació i alerta” a la ciutadania valenciana sobre els “majors riscos als quals Iberdrola vol sotmetre la població i la natura del País Valencià”.La plataforma Tanquem Cofrents està formada per Salvem Millar, Acció Ecologista Agró, la Plataforma Per Un Nou Model Energètic, Ecologistes en Acció, Xúquer Viu, Espai Alternatiu, Intersindical Valenciana i CGT, entre d'altres.