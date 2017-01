Les taronges de Sud-àfrica es venen a preu de saldo i perjudiquen el llaurador valencià

Divendres, 13 de gener de 2017 a les 15:45h

La Unió de Llauradors ha traslladat una queixa a la Direcció General de Comerç i Consum (Generalitat) i a l’AICA (Ministeri d'Agricultura)



RedactaVeu / València.



La unió de Llauradors ha sol·licitat a la Direcció general de Comerç i Consum de la Generalitat i a l'Agència d'Informació i Control Alimentari (AICA), del Ministeri d'Agricultura espanyol, que inicien una investigació sobre els preus que està aplicant en les seues ofertes de cítrics la cadena de distribució Supermercats Dia per si poguera estar incorrent en pràctiques contràries a algun dels principis rectors de la Llei de la Cadena Alimentària, ha informat el sindicat amb un comunicat.



En aquest sentit, afirmen i adjunten una imatge on acusen la “cadena de distribució Supermercats Dia de realitzar ofertes 2x1 en taronges sud-africanes de la varietat nàvel, per la qual cosa el quilo ix a 0,50 euros, i augmenta encara més la competència sobre les nostres i amb una suposada venda per davall dels costos de producció i comercialització”.



Recorden que l'estudi de la cadena de valor sobre el sector de cítrics elaborat pel Ministeri d'Agricultura espanyol al desembre de 2013, en el qual es fixa el llindar de rendibilitat mínima per als productors, s’indica que cal que els preus de venda al públic en el cas de mandarina se situen en 1,19 euros, mentre que el cas de la taronja aquest preu queda establit en 1,08 euros.





Imatge de l'oferta, muntada per La Unió de Llauradors.



“Supermercats Dia ven, així, taronges a preus molt inferiors a aquest llindar mínim, de tal manera que la conseqüència, a curt o mitjà termini, és que els productors de cítrics espanyols acaben entrant en pèrdues en no poder competir amb aquests preus”, denuncien.



La Unió ha denunciat al llarg dels últims mesos altres casos, i afirma que “existeixen encara en els lineals taronges procedents de Sud-àfrica que, sent absolutament legal, provoca una clara competència a les produccions valencianes. A més, la fruita es troba en un pèssim estat després del seu pas per les cambres frigorífiques, per la qual cosa també sol·licita aquesta organització professional agrària una inspecció de qualitat de la fruita”. Igualment, també han sol·licitat la convocatòria de la Mesa de la Cadena Agroalimentària al País Valencià, amb la finalitat d'analitzar aquesta situació que en la conjuntura de preus ruïnosos en el camp enfonsa més si cap la totalitat de la campanya.