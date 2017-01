Josep Lluís Doménech guanya el Premi d'Assaig Francesc Badenes Dalmau d'Alberic

Divendres, 13 de gener de 2017 a les 16:15h

El vocal de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, Josep Lluís Doménech, que va faltar el passat setembre amb 64 anys, ha guanyat pòstumament el Premi d'Assaig Francesc Badenes Dalmau d'Alberic de 2016. Dómenech, autor de nombrosos treballs lingüístics sobre el valencià, abans de morir va deixar ben enfilat un sever i minuciós estudi sobre Badenes Dalmau que ha sigut reconegut pel jurat amb el guardó que es lliurarà als seus familiars divendres pròxim 27 de gener, a partir de les 19 hores en la Sala de Plens de l'Ajuntament d'Alberic, tal com informa el consistori en un comunicat.L'estudi guardonat es denomina ‘Converses inacabades amb Francesc Badenes Dalmau. Una aportació documental’. Aquest premi d'assaig ha estat creat enguany en honor al poeta Francesc Badenes i està dirigit a estudis crítics sobre la vida i obra de l'alberiqueny, en valencià i sense límit d'extensió. I com que enguany es commemora el centenari de la defunció de Badenes, és per això que l'adjudicació del guardó s'ha postergat fins al 2017. El premi en metàl·lic d’aquest guardó és de 3.000 euros i una distinció.Ara bé, els Premis Literaris d'Alberic també compten amb tres modalitats més que són els Rafael Comenge de Narrativa Curta, els Francesc Badenes Dalmau de Poesia i els Rafael Giner per a escolars, els dos primers dotats amb premis en metàl·lic de 1.500 euros més trofeu, mentre que els escolars guanyadors reben lots de llibres de lectura.La prematura defunció de Doménech va crear al setembre un profund dolor en la cultura valenciana, que es va mobilitzar per a mostrar les seues condolences a la família. També l' Ajuntament d'Alberic va voler reconèixer la seua tasca posant-li el nom de Josep Lluís Doménech a la Biblioteca Pública Municipal de la localitat, així com també se li va lliurar a títol pòstum el màxim reconeixement que preveu el municipi, el dels Premis del 9 d’Octubre.Doménech era llicenciat i doctor en Psicologia i llicenciat també en Filosofia i en Ciències de l'Educació i comptava amb una trajectòria docent i literària molt dilatada. Era acadèmic de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua des de juny del 2001 i entre les seues recerques es troben estudis sobre la situació del valencià en l'ensenyament, la presència social dels mitjans de comunicació i la influència social de la televisió. Va ser premiat per la Generalitat Valenciana per la seua contribució a la normalització lingüística del valencià i era autor de llibres de diferents temàtiques i gèneres com la poesia, assaig, llibres de text o diccionaris. Alberic li va lliurar a l'octubre la Distinció d'Honor de la localitat.